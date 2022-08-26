"Мы должны защищать демократические ценности". Премьер Финляндии призвала усилить санкции против России

Она отметила, что Европейский союз столкнулся с затягиванием в переходе на другие источники электроэнергии. По ее словам, ЕС должен смотреть в будущее и не создавать "таких связей с другими авторитарными странами, как сейчас с Россией".

Марин добавила, нужно задаваться вопросом, можно ли было избежать войны, если "раньше была бы более сильная реакция на действия России". Премьер предлагает ввести более жесткие санкции против России. Она добавила, Европа должна быть "смелой и защищать демократические ценности", а Украина "должна выиграть войну".