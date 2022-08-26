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"Мы должны защищать демократические ценности". Премьер Финляндии призвала усилить санкции против России

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Санна Марин заявила, что Европа должна быть смелой
Санна Марин заявила, что Европа должна быть смелой
Фото: EPA

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала ввести более жесткие санкции против Российской Федерации. Об этом она 25 августа заявила во время Европейского форума в Турку (Финляндия), пишет Yle.

Она отметила, что Европейский союз столкнулся с затягиванием в переходе на другие источники электроэнергии. По ее словам, ЕС должен смотреть в будущее и не создавать "таких связей с другими авторитарными странами, как сейчас с Россией".

Марин добавила, нужно задаваться вопросом, можно ли было избежать войны, если "раньше была бы более сильная реакция на действия России". Премьер предлагает ввести более жесткие санкции против России. Она добавила, Европа должна быть "смелой и защищать демократические ценности", а Украина "должна выиграть войну".

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ, представителей власти и бизнеса.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

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