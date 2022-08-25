Пионтковский: Россия почувствует санкции в самой болезненной для себя области

"Россия их почувствует в самой болезненной для себя области – будет нарастать технологическое отставание. Нет чипов, нет интегральных схем, нет полупроводников... Это же сказывается на военном оборудовании", – сказал Пионтковский.

По его словам, аналоги Россия может найти на китайском рынке, однако Пекин будет за это выдвигать Москве свои требования.

"Китай не бросается пока замещать. Это китайский ширпотреб. К тому же Китай будет сопровождать это своими условиями превращения России в еще более покорного вассала… Китай поставил тест над двумя державами-соперниками – Россией и Соединенными Штатами. Причем беспроигрышный. Это называется "сидеть на берегу реки и ждать, когда труп врага проплывет мимо тебя". Он решил посмотреть, чей труп – американский или русский – проплывет мимо него. Если бы, как предсказывала американская разведка, Киев был взят за три дня и Украина была разгромлена при полном попустительстве Соединенных Штатов, это означало бы практически уход США из мировой истории. В тихоокеанском регионе это означало бы полную потерю доверия к США… Но сейчас проплывает другой труп", – подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube