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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Россия почувствует санкции в самой болезненной для себя области

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На сегодняшний день Россия самая подсанкционная страна в мире
На сегодняшний день Россия – самая подсанкционная страна в мире
Фото: depositphotos.com

Введенные против России санкции приведут к ее технологическому отставанию от цивилизованного мира. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Россия их почувствует в самой болезненной для себя области – будет нарастать технологическое отставание. Нет чипов, нет интегральных схем, нет полупроводников... Это же сказывается на военном оборудовании", – сказал Пионтковский.

По его словам, аналоги Россия может найти на китайском рынке, однако Пекин будет за это выдвигать Москве свои требования.

"Китай не бросается пока замещать. Это китайский ширпотреб. К тому же Китай будет сопровождать это своими условиями превращения России в еще более покорного вассала… Китай поставил тест над двумя державами-соперниками – Россией и Соединенными Штатами. Причем беспроигрышный. Это называется "сидеть на берегу реки и ждать, когда труп врага проплывет мимо тебя". Он решил посмотреть, чей труп – американский или русский – проплывет мимо него. Если бы, как предсказывала американская разведка, Киев был взят за три дня и Украина была разгромлена при полном попустительстве Соединенных Штатов, это означало бы практически уход США из мировой истории. В тихоокеанском регионе это означало бы полную потерю доверия к США… Но сейчас проплывает другой труп", – подчеркнул Пионтковский.

Пионтковский: Путину очень прямо, на доступном языке объяснили, что в случае использования тактического ядерного оружия его просто убьют. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении РФ, представителей власти и бизнеса.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, санкции, Андрей Пионтковский, технологии, война России против Украины
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