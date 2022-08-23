ГОРДОН
 
 
МИР

США готовятся усилить санкции против РФ, чтобы она не могла обходить нынешние ограничения – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цель нового этапа санкций устранение доступных в настоящее время возможностей, обеспечивающих России доход и импорт
Цель нового этапа санкций – устранение доступных в настоящее время возможностей, обеспечивающих России доход и импорт
Фото: depositphotos.com

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает меры по усилению санкций против России. Они направлены на то, чтобы Москва не могла избегать уже введенные ограничения – в частности, путем переориентации торговли на Китай и Индию. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Цель нового этапа санкций, состоит в "устранении доступных в настоящее время возможностей, обеспечивающих России доход и импорт, который нужен Путину для в продолжении войны".

Среди возможных мер источники называют:

  • наложение санкций на иностранные банки и торговые площадки криптовалютой, через которые РФ получает доступ к международным валютам;
  • конфискацию банковских счетов и корпоративных активов, принадлежащих внесенным в "черный список" бизнесменам;
  • наказание иностранных компаний, продолжающих экспортировать запрещенные товары в РФ.

Также в США считают, что необходимо убедить такие страны, как Китай и Индия, не присоединившиеся к экономическим санкциям Запада, уменьшить все еще поступающие в Россию финансовые и торговые потоки.

Причиной ужесточения санкций собеседники газеты называют то, что, несмотря на нынешние ограничения, Россия продолжает получать сверхдоходы от продажи энергоносителей из-за резкого роста цен на них.

Среди главных опасений в Вашингтоне называют сотрудничество России и Китая: последний продолжает поставлять Москве некоторые технологии, которые могут использоваться в военной промышленности – например, процессоры и другую электронику.

Также собеседники вспоминают данные о якобы продаже России нескольких сотен иранских беспилотников и возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана, десятилетиями живущего в условиях санкций Запада.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту России Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Седьмой пакет санкций был согласован послами Евросоюза 21 июня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, санкции, война, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  СТБ анонсировал премьеру нового сезона шоу "Холостяк", которое было отснято до нападения РФ на Украину
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
  Украинец с помощью 20 тыс пластиковых крышек воссоздал на своем доме узоры в стиле вышиванки. Видео
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
"Нет слов", "Перехватывает дыхание". 55-летняя Кидман показала мускулы и рельеф груди
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Участники Kalush Orchestra показали своих матерей. Фото
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
Каменских показала свою постель и рассказала, что делает перед сном
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети радоваться, женщины ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
Анатолий Анатолич: Бизнес должен работать, дети – радоваться, женщины – ходить на маникюр и в спортзал. За это ВСУ сражается с врагом
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Слишком горячая пани". alyona alyona станцевала в бикини. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Україно, ми з тобою!" Главный раввин Украины записал песню. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Кто мог подумать, что сбор меда станет моим любимым занятием". Бекхэм в спецкомбинизоне показал, как работает на собственной пасеке. Видео
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Уже тогда конфликты закончились нашей победой". Скрипка вспомнил, как в Москве ногой врезал Дугину в челюсть
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
"Так вкусно!" 48-летняя Наталья Кличко показала, какую украинскую еду в Германии приготовила для нее мать
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
Вслед за Каменских о возвращении в Украину из Испании сообщила ее близкая подруга, экс-жена Позитива
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
  Великий в новой пародии высмеял Лукашенко, показав, как "Рыгорыч с инспекцией" требовал в секс-шопе отказаться от импортных товаров. Видео
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
Жена Шурова показала их повзрослевшего сына
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Где, черт возьми, я должна взять мужчину?" После заявления о разводе Наталья Кличко пожаловалась на трудности в быту (343250)
2
"Вот так надо встречать на Западе всех русских артистов". Гордон показал, как в Монако оскорбили и унизили Киркорова (244863)
3
"Нужно вернуться в реальность, а не хочется". 48-летняя Наталья Кличко после заявления о разводе показала новое селфи (210781)
4
Демин о разводе Кличко: Его сердце занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще Лыбидь, о которой он скоро расскажет (173477)
5
40-летняя Мейхер показала свою фигуру сзади, снявшись без бюстгальтера (125624)
6
33-летняя Мишина показала, какое упражнение делает каждое утро, чтобы оставался плоским живот (48663)
7
"Горячая тема". 49-летняя Клум снялась топлес и показала вид вблизи (44740)
8
Больше не вместе. Семь известных украинских пар, которые объявили о расставании во время войны (36904)
 
 
 
 