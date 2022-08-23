США готовятся усилить санкции против РФ, чтобы она не могла обходить нынешние ограничения – СМИ

Цель нового этапа санкций – устранение доступных в настоящее время возможностей, обеспечивающих России доход и импорт Фото: depositphotos.com

Цель нового этапа санкций, состоит в "устранении доступных в настоящее время возможностей, обеспечивающих России доход и импорт, который нужен Путину для в продолжении войны".

Среди возможных мер источники называют:

наложение санкций на иностранные банки и торговые площадки криптовалютой, через которые РФ получает доступ к международным валютам;

конфискацию банковских счетов и корпоративных активов, принадлежащих внесенным в "черный список" бизнесменам;

наказание иностранных компаний, продолжающих экспортировать запрещенные товары в РФ.

Также в США считают, что необходимо убедить такие страны, как Китай и Индия, не присоединившиеся к экономическим санкциям Запада, уменьшить все еще поступающие в Россию финансовые и торговые потоки.

Причиной ужесточения санкций собеседники газеты называют то, что, несмотря на нынешние ограничения, Россия продолжает получать сверхдоходы от продажи энергоносителей из-за резкого роста цен на них.

Среди главных опасений в Вашингтоне называют сотрудничество России и Китая: последний продолжает поставлять Москве некоторые технологии, которые могут использоваться в военной промышленности – например, процессоры и другую электронику.

Также собеседники вспоминают данные о якобы продаже России нескольких сотен иранских беспилотников и возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана, десятилетиями живущего в условиях санкций Запада.