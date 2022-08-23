США готовятся усилить санкции против РФ, чтобы она не могла обходить нынешние ограничения – СМИ

Цель нового этапа санкций, состоит в "устранении доступных в настоящее время возможностей, обеспечивающих России доход и импорт, который нужен Путину для в продолжении войны".
Среди возможных мер источники называют:
Также в США считают, что необходимо убедить такие страны, как Китай и Индия, не присоединившиеся к экономическим санкциям Запада, уменьшить все еще поступающие в Россию финансовые и торговые потоки.
Причиной ужесточения санкций собеседники газеты называют то, что, несмотря на нынешние ограничения, Россия продолжает получать сверхдоходы от продажи энергоносителей из-за резкого роста цен на них.
Среди главных опасений в Вашингтоне называют сотрудничество России и Китая: последний продолжает поставлять Москве некоторые технологии, которые могут использоваться в военной промышленности – например, процессоры и другую электронику.
Также собеседники вспоминают данные о якобы продаже России нескольких сотен иранских беспилотников и возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана, десятилетиями живущего в условиях санкций Запада.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту России Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Седьмой пакет санкций был согласован послами Евросоюза 21 июня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.