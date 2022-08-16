Активистка попросила СБУ вмешаться в работу букмекера 1xBet в Украине и наложить на него санкции

"Из хороших новостей – Совет нацбезопасности быстро и оперативно реагирует на заявления/обращения и т.д. В моем случае по поводу российской 1xBet, свободно работающей в Украине. За несколько дней пришел ответ, которым СНБО перебросил мяч на сторону СБУ, – мол, они должны сделать подачу на включение в санкционный список. Не проблема, подключаем СБУ. Подала обращение в СБУ с просьбой подать в СНБО предложение о наложении санкций на все физические и юридические лица, связанные с российской букмекерской конторой 1xBet, на саму контору 1xBet и на ООО "Твоя беттинговая компания", которой выдали лицензию на работу 1xBet в Украине", – написала Локацкая.

Она отметила, что "было бы странно в условиях полномасштабной военной агрессии РФ услышать от СБУ на данное предложение отрицательный ответ", поэтому заявила, что "очень ждет" ответ положительный.

Контекст:

О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet Delo.ua писало в июне. Лицензии для работы под эти брендом были выданы ООО "Твоя беттинговая компания". Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.

По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.

Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".

InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследователи заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.

24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли его связей с Российской Федерацией.

В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО "Твоя беттинговая компания".

28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xbet аннулирована не была.

11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

Петиция к президенту с призывом запретить 1xbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю.