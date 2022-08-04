Активистка подала в СНБО обращение с требованием наложить санкции на российского букмекера 1xBet

”Есть такая многим известная российская букмекерская контора 1xBet. В самый разгар войны, 30 марта, когда наши вояки выбивали орков из-под Киева, в этом самом Киеве очень интересные люди из Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдают две лицензии этому букмекеру на работу в Украине. Поднимается шум, СМИ пишут, расследователи расследуют, петиция на сайте президента с требованием запретить русским букмекерам работать в Украине набирает 26 тыс. голосов, и… тишина”, – заявила активистка.
Она убеждена, что решение СНБО поможет решить проблему, потому что все остальные государственные и правоохранительные органы будут и дальше "чухаться" и "не замечать" ее. В обращении Локацкая отмечает, что лицензии 1xBet не аннулированы, сайты букмекера не заблокированы, несмотря на общественный резонанс.
"Разрешение российскому букмекеру легально собирать персональные данные украинцев и их документы, что предусмотрено законодательством для лицензированных операторов азартных игр, – это преступление в условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины. Да и в принципе любое сотрудничество с российским бизнесом и РФ в целом на уровне государства вызывает множество вопросов к тем, кто это делает", – написала активистка.
О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet Delo.ua писало в июне. Лицензии для работы под эти брендом были выданы ООО "Твоя беттинговая компания". Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.
По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.
Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".
InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследовали заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.
24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли его связей с Российской Федерацией.
В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО "Твоя беттинговая компания".
28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xBet аннулирована не была.
11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.
Петиция к президенту с призывом запретить 1xbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю.