Активистка подала в СНБО обращение с требованием наложить санкции на российского букмекера 1xBet

Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России Фото: 1xBet / Twitter

”Есть такая многим известная российская букмекерская контора 1xBet. В самый разгар войны, 30 марта, когда наши вояки выбивали орков из-под Киева, в этом самом Киеве очень интересные люди из Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдают две лицензии этому букмекеру на работу в Украине. Поднимается шум, СМИ пишут, расследователи расследуют, петиция на сайте президента с требованием запретить русским букмекерам работать в Украине набирает 26 тыс. голосов, и… тишина”, – заявила активистка.

Она убеждена, что решение СНБО поможет решить проблему, потому что все остальные государственные и правоохранительные органы будут и дальше "чухаться" и "не замечать" ее. В обращении Локацкая отмечает, что лицензии 1xBet не аннулированы, сайты букмекера не заблокированы, несмотря на общественный резонанс.

"Разрешение российскому букмекеру легально собирать персональные данные украинцев и их документы, что предусмотрено законодательством для лицензированных операторов азартных игр, – это преступление в условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины. Да и в принципе любое сотрудничество с российским бизнесом и РФ в целом на уровне государства вызывает множество вопросов к тем, кто это делает", – написала активистка.