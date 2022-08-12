Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство и проверяет 1xbet на уклонение от уплаты налогов

БЭБ через суд получило разрешение изъять финансовые документы компании и уже их анализирует Фото: epravda.com.uа

Детективы Бюро экономической безопасности направили в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) запрос о получении копии лицензионных дел ООО "Твоя беттинговая компания", но в КРАИЛ отказались предоставить детективам эти документы. БЭБ получило разрешение изъять документы через суд и уже их анализирует, пишет издание.

"В то же время сотрудники БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора. В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и вели букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети интернет без соответствующей лицензии, за прошедший период", – цитируют журналисты ответ отдела коммуникаций бюро.

В БЭБ отметили, что в действиях ООО "Твоя беттинговая компания" предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.