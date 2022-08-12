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Бюро экономической безопасности открыло уголовное производство и проверяет 1xbet на уклонение от уплаты налогов

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БЭБ через суд получило разрешение изъять финансовые документы компании и уже их анализирует
БЭБ через суд получило разрешение изъять финансовые документы компании и уже их анализирует
Фото: epravda.com.uа

Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины подозревает ООО "Твоя беттинговая компания", которое работает в Украине под брендом 1xbet, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом в ответ на запрос Delo.ua сообщили в отделе коммуникаций БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности направили в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) запрос о получении копии лицензионных дел ООО "Твоя беттинговая компания", но в КРАИЛ отказались предоставить детективам эти документы. БЭБ получило разрешение изъять документы через суд и уже их анализирует, пишет издание.

"В то же время сотрудники БЭБ начали досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора. В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и вели букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети интернет без соответствующей лицензии, за прошедший период", – цитируют журналисты ответ отдела коммуникаций бюро.

В БЭБ отметили, что в действиях ООО "Твоя беттинговая компания" предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Контекст:

Delo.ua писало в июне о вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet. Лицензии для работы под эти брендом были выданы ООО "Твоя беттинговая компания". Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.

По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.

Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".

InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследовали заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.

24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли его связей с Российской Федерацией.

В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО "Твоя беттинговая компания".

28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xbet аннулирована не была.

11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

Петиция к президенту с призывом запретить 1xbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю.

Теги: лицензия, азартные игры, расследование, финансы, уголовное производство, букмекеры, Бюро экономической безопасности
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