Активистка потребовала от БЭБ открыть уголовное производство против 1xbet за незаконную работу сайтов

Татьяна Локацкая: Ребята себе зарабатывают на украинцах, платят ноль налогов, выводят деньги в рашку, а наше государство делает вид, что так и надо Фото: Татьяна Локацкая / Facebook

Она отметила, что в БЭБ заявители не могут встретиться со специалистом, чтобы он принял и зарегистрировал документ, заявление нужно просто оставить в ящике для обращений, в дальнейшем с ней обещали связаться.

"В общем, заявление с требованием привлечь к ответственности за незаконную игорную деятельность и заблокировать сайты российской 1xbet на территории Украины отправлено в ящик с обещанием, что мне ответят. Когда-нибудь. Хотя по УПК должны внести в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН") в течение 24 часов, открыть производство и начать досудебное расследование. С какого времени эти 24 часа начнутся, непонятно", – написала Локацкая.

По информации активистки, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензии букмекеру 1xbet только на работу одного сайта – 1xbet.ua.

"А в сети в открытом доступе работает еще минимум найденные мной пять сайтов этой российской конторы ставок на спорт. Свободно работают без лицензий, несмотря на то, что два года закону о легализации азартных игр, который запрещает игорку без лицензий. Ну и не говоря уже о шести месяцах полномасштабной войны. Ребята себе зарабатывают на украинцах, платят ноль налогов, выводят деньги в рашку, а наше государство делает вид, что так и надо. И всем этим делом должно заниматься наше недавно созданное БЭБ – Бюро экономической безопасности, так как ст. 203-2 УК – это отведенная им парафия. Почему никакой реакции и никакого движения в эту сторону? Хотелось бы думать, что только потому, что в БЭБ просто еще сами не понимают, где они и на каком свете. Потому что подать заявление об уголовном правонарушении в БЭБ – целая экспедиция. Ждем", – заявила активистка.