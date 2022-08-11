ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Активистка потребовала от БЭБ открыть уголовное производство против 1xbet за незаконную работу сайтов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Татьяна Локацкая: Ребята себе зарабатывают на украинцах, платят ноль налогов, выводят деньги в рашку, а наше государство делает вид, что так и надо
Татьяна Локацкая: Ребята себе зарабатывают на украинцах, платят ноль налогов, выводят деньги в рашку, а наше государство делает вид, что так и надо
Фото: Татьяна Локацкая / Facebook

Общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая направила в Бюро экономической безопасности заявление о совершении уголовного правонарушения букмекерской компанией 1xbet. Об этом Локацкая написала в своем Facebook.

Она отметила, что в БЭБ заявители не могут встретиться со специалистом, чтобы он принял и зарегистрировал документ, заявление нужно просто оставить в ящике для обращений, в дальнейшем с ней обещали связаться.

"В общем, заявление с требованием привлечь к ответственности за незаконную игорную деятельность и заблокировать сайты российской 1xbet на территории Украины отправлено в ящик с обещанием, что мне ответят. Когда-нибудь. Хотя по УПК должны внести в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН") в течение 24 часов, открыть производство и начать досудебное расследование. С какого времени эти 24 часа начнутся, непонятно", – написала Локацкая.

По информации активистки, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала лицензии букмекеру 1xbet только на работу одного сайта – 1xbet.ua.

"А в сети в открытом доступе работает еще минимум найденные мной пять сайтов этой российской конторы ставок на спорт. Свободно работают без лицензий, несмотря на то, что два года закону о легализации азартных игр, который запрещает игорку без лицензий. Ну и не говоря уже о шести месяцах полномасштабной войны. Ребята себе зарабатывают на украинцах, платят ноль налогов, выводят деньги в рашку, а наше государство делает вид, что так и надо. И всем этим делом должно заниматься наше недавно созданное БЭБ – Бюро экономической безопасности, так как ст. 203-2 УК – это отведенная им парафия. Почему никакой реакции и никакого движения в эту сторону? Хотелось бы думать, что только потому, что в БЭБ просто еще сами не понимают, где они и на каком свете. Потому что подать заявление об уголовном правонарушении в БЭБ – целая экспедиция. Ждем", – заявила активистка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022hijUoDmhuz61nA1fLtR5bPCGizz78yuzgb5cpvCXyfoiStfq9Q6N5YAY3DwJAh5l&id=100002195224988

Контекст:

О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet Delo.ua писало в июне. Лицензии для работы под эти брендом были выданы ООО "Твоя беттинговая компания". Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.

По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.

Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".

InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследовали заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.

24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли его связей с Российской Федерацией.

В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО "Твоя беттинговая компания".

28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xbet аннулирована не была.

11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

Петиция к президенту с призывом запретить 1xbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю.

Теги: Россия, лотерея, уголовное производство, букмекеры, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы специально запекли в форме для кекса". Клопотенко посвятил рецепт шарлотки из антоновских яблок точной работе ВСУ и мосту под Херсоном
"Мы специально запекли в форме для кекса". Клопотенко посвятил рецепт шарлотки из антоновских яблок точной работе ВСУ и мосту под Херсоном
"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война". Каменских нарвалась на критику в сети за пост о войне
"Воспоминанием может быть отдых на море, но не война". Каменских нарвалась на критику в сети за пост о войне
"Обласканный солнцами". Галкин показал лицо вблизи. Видео
"Обласканный солнцами". Галкин показал лицо вблизи. Видео
"Такие эмоции запоминаются навсегда". Матвиенко с мужем и детьми покатались на лошадях. Фото
"Такие эмоции запоминаются навсегда". Матвиенко с мужем и детьми покатались на лошадях. Фото
50-летний Хименес-Браво показал новое фото с молодой возлюбленной
50-летний Хименес-Браво показал новое фото с молодой возлюбленной
Муж Свитолиной Монфис: Не могу дождаться, когда увижу свою кроху. Надеюсь, что буду классным папой
Муж Свитолиной Монфис: Не могу дождаться, когда увижу свою кроху. Надеюсь, что буду классным папой
Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки
Президент МАН Довгий выставил на продажу коллекцию картин в поддержку ВСУ и для создания Музея науки
"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео
"Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо". Пугачева в день разлуки публично обратилась к Галкину. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
"Такая гибкая", "Я в восторге". 41-летняя Ребрик показала гимнастическое упражнение с мячом. Видео
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
  Зеленская: Как сейчас президент Зеленский? Я его сегодня видела две минуты. Выглядит бодро
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
"Моя львица". Monatik посвятил жене трогательный пост
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
Роднянский: Увидев фотографии из Бучи, я осознал, какую страшную войну ведет Россия в Украине
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
  Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Напоминает старый еврейский анекдот". Макаревич высмеял некорректное цитирование его слов
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
"Мог бы себе представить тогда, что это судьба?", "Алла за каменной стеной". Галкин показал фото с Пугачевой, где ему 26 лет, а ей – 53
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
Тодоренко показала, как рожала второго ребенка, пока на нее смотрел трехлетний сын. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (326433)
2
"Мама не должна так сидеть, еще и в платье", "Выглядит так, как будто снова родила". В сети обсуждают фото Мишиной с сыном (165554)
3
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья (119416)
4
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (95543)
5
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (95252)
6
"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции (89375)
7
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (82438)
8
Арестович: Мало кто знает, но я в первой пятерке на ликвидацию в России. Для меня конкретная привязка к жилью – это опасность (41188)
 
 
 
 