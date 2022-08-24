Несмотря на санкции, РФ возобновляет экспорт алмазов в Индию и Европу – Bloomberg

Как отмечают журналисты, после нескольких месяцев паралича "Алроса" снова продает алмазы на сумму более $250 млн в месяц, что лишь примерно на $50–100 млн в месяц ниже довоенного уровня.
Источники агентства говорят, что продажи возобновились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить трансакции в валютах, отличных от долларов США.
Большинство российских камней направляется к производителям в Индии – крупнейшим среди немногих отраслевых центров, где сотни предприятий обрабатывают камни для использования в украшениях. По словам источников, "Алроса" продавала алмазы покупателям в Индии и Европе, в основном в обмен на рупии.
Нет никаких признаков того, что какие-либо продажи нарушают санкции или законы. Но, как отмечает агентство, существует серьезная обеспокоенность по поводу последствий торговли российскими товарами. Сделки заключаются "втихую", и "Алроса" прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах или финансовых показателях.
Некоторые представители алмазной промышленности настаивают на том, чтобы исключить российские камни с рынка. Например, американские компании Tiffany & Co. и Signet Jewellers Ltd. заявили, что перестанут покупать новые алмазы, добываемые в России.
Однако индийские и бельгийские покупатели, а также торговцы ювелирными изделиями из Китая и Ближнего Востока по-прежнему хотят покупать российские бриллианты и ищут возможность избежать проблем с оплатой после введения санкций.
"Алроса" фактически контролируется правительством РФ: федеральному правительству принадлежит 33%, а еще 25% – местным властям.
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.
Ограничения коснулись и сферы добычи алмазов. В июне "Коммерсантъ" сообщал, что российские алмазодобывающие компании теряют объемы экспорта в Индию и Европу.