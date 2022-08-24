Несмотря на санкции, РФ возобновляет экспорт алмазов в Индию и Европу – Bloomberg

"Алроса" снова продает алмазы на сумму более $250 млн в месяц Фото: depositphotos.com

Как отмечают журналисты, после нескольких месяцев паралича "Алроса" снова продает алмазы на сумму более $250 млн в месяц, что лишь примерно на $50–100 млн в месяц ниже довоенного уровня.

Источники агентства говорят, что продажи возобновились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить трансакции в валютах, отличных от долларов США.

Большинство российских камней направляется к производителям в Индии – крупнейшим среди немногих отраслевых центров, где сотни предприятий обрабатывают камни для использования в украшениях. По словам источников, "Алроса" продавала алмазы покупателям в Индии и Европе, в основном в обмен на рупии.

Нет никаких признаков того, что какие-либо продажи нарушают санкции или законы. Но, как отмечает агентство, существует серьезная обеспокоенность по поводу последствий торговли российскими товарами. Сделки заключаются "втихую", и "Алроса" прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах или финансовых показателях.

Некоторые представители алмазной промышленности настаивают на том, чтобы исключить российские камни с рынка. Например, американские компании Tiffany & Co. и Signet Jewellers Ltd. заявили, что перестанут покупать новые алмазы, добываемые в России.

Однако индийские и бельгийские покупатели, а также торговцы ювелирными изделиями из Китая и Ближнего Востока по-прежнему хотят покупать российские бриллианты и ищут возможность избежать проблем с оплатой после введения санкций.

"Алроса" фактически контролируется правительством РФ: федеральному правительству принадлежит 33%, а еще 25% – местным властям.