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Несмотря на санкции, РФ возобновляет экспорт алмазов в Индию и Европу – Bloomberg

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"Алроса" снова продает алмазы на сумму более $250 млн в месяц
"Алроса" снова продает алмазы на сумму более $250 млн в месяц
Фото: depositphotos.com

Российский экспортер алмазов "Алроса", попавший под санкции стран "Большой семерки", возобновляет продажу драгоценных камней. Об этом 23 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Как отмечают журналисты, после нескольких месяцев паралича "Алроса" снова продает алмазы на сумму более $250 млн в месяц, что лишь примерно на $50–100 млн в месяц ниже довоенного уровня.

Источники агентства говорят, что продажи возобновились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить трансакции в валютах, отличных от долларов США.

Большинство российских камней направляется к производителям в Индии – крупнейшим среди немногих отраслевых центров, где сотни предприятий обрабатывают камни для использования в украшениях. По словам источников, "Алроса" продавала алмазы покупателям в Индии и Европе, в основном в обмен на рупии.

Нет никаких признаков того, что какие-либо продажи нарушают санкции или законы. Но, как отмечает агентство, существует серьезная обеспокоенность по поводу последствий торговли российскими товарами. Сделки заключаются "втихую", и "Алроса" прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах или финансовых показателях.

Некоторые представители алмазной промышленности настаивают на том, чтобы исключить российские камни с рынка. Например, американские компании Tiffany & Co. и Signet Jewellers Ltd. заявили, что перестанут покупать новые алмазы, добываемые в России.

Однако индийские и бельгийские покупатели, а также торговцы ювелирными изделиями из Китая и Ближнего Востока по-прежнему хотят покупать российские бриллианты и ищут возможность избежать проблем с оплатой после введения санкций.

"Алроса" фактически контролируется правительством РФ: федеральному правительству принадлежит 33%, а еще 25% – местным властям.

Контекст:

После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.

Ограничения коснулись и сферы добычи алмазов. В июне "Коммерсантъ" сообщал, что российские алмазодобывающие компании теряют объемы экспорта в Индию и Европу. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Индия, санкции, Европа, война России против Украины, алмаз
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