РФ сократила экспорт алмазов на ключевые рынки – в Индию и Европу

В марте импорт необработанных и непромышленных алмазов из РФ в Индию составил 209 тыс. карат Фото: depositphotos.com

В частности, в марте импорт необработанных и непромышленных алмазов из РФ в Индию составил 209 тыс. карат – вдвое меньше, чем в марте 2021 года. С января по март Россия поставила в Индию 718 тыс. карат против 1,3 млн за аналогичный период прошлого года. В то же время в денежном выражении стоимость импорта в марте выросла на 27% (до $78 млн).

Поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах. Российский импорт в ЕС (Бельгия) составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше, чем в марте 2021 года. Однако стоимость всего импорта в марте составляет €185 млн против €162 млн год назад.

Компания "Алроса", на долю которой приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, не публикует данные о продажах. "Алроса" включена в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.

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