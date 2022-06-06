РФ сократила экспорт алмазов на ключевые рынки – в Индию и Европу

В частности, в марте импорт необработанных и непромышленных алмазов из РФ в Индию составил 209 тыс. карат – вдвое меньше, чем в марте 2021 года. С января по март Россия поставила в Индию 718 тыс. карат против 1,3 млн за аналогичный период прошлого года. В то же время в денежном выражении стоимость импорта в марте выросла на 27% (до $78 млн).
Поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах. Российский импорт в ЕС (Бельгия) составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше, чем в марте 2021 года. Однако стоимость всего импорта в марте составляет €185 млн против €162 млн год назад.
Компания "Алроса", на долю которой приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов, не публикует данные о продажах. "Алроса" включена в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США и их союзники ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации, представителей власти и бизнеса.
Последний – шестой – пакет санкций был введен Евросоюзом 3 июня. Среди прочего он предусматривает поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка".
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено почти 8 тыс. ограничений. А всего с 2014 года – 10,5 тыс.