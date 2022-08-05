Из-за войны в Украине экономика мира потеряет $1 трлн – The Economist

Как говорится в материале, согласно экономическому прогнозу The Economist Intelligence Unit (EIU) от 15 февраля, в этом году мировой ВВП должен был вырасти на 3,9%. Но вследствие военного вторжения России в Украину начали расти мировые цены на сырьевые товары и нарушилась логистика поставок, а это, в свою очередь, поспособствовало стремительному росту инфляции во многих странах мира. В результате прогноз глобального роста ухудшился на 1,1% – до 2,8% в годовом исчислении, говорится в статье.

Большой удар несет экономика Украины. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономика Украины упадет на 45%, пишет The Economist.

Больше всего среди стан G20 пострадала Россия. EIU отмечает, что введенные санкции экономика РФ пока что выдерживает "хорошо", но по мнению аналитиков, к концу года "статус изгоя" приведет к падению российской экономики на 10%.

Также EIU снизила свои прогнозы по ВВП для 15 стран G20. В частности, для Германии показатель роста экономики снизился до 1,3% в этом году. Трудности вызваны нарушением "цепочек поставок и сильной зависимостью страны от российских энергоресурсов".

В то же время Саудовская Аравия лидирует по росту ВВП в этом году среди стран G20: прогноз вырос на три процентных пункта – до 7,5%. Также выросли прогнозы годового роста для Аргентины и Бразилии.

Инфографика: The Economist