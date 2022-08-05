ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Из-за войны в Украине экономика мира потеряет $1 трлн – The Economist

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Среди стран G20 больше всего пострадала экономика России
Среди стран G20 больше всего пострадала экономика России
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Война в Украине, которую развязала Россия 24 февраля, уменьшила прогноз мирового ВВП на $1 трлн. Об этом говорится в статье The Economist, опубликованной 4 августа.

Как говорится в материале, согласно экономическому прогнозу The Economist Intelligence Unit (EIU) от 15 февраля, в этом году мировой ВВП должен был вырасти на 3,9%. Но вследствие военного вторжения России в Украину начали расти мировые цены на сырьевые товары и нарушилась логистика поставок, а это, в свою очередь, поспособствовало стремительному росту инфляции во многих странах мира. В результате прогноз глобального роста ухудшился на 1,1% – до 2,8% в годовом исчислении, говорится в статье. 

Большой удар несет экономика Украины. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономика Украины упадет на 45%, пишет The Economist.

Больше всего среди стан G20 пострадала Россия. EIU отмечает, что введенные санкции экономика РФ пока что выдерживает "хорошо", но по мнению аналитиков, к концу года "статус изгоя" приведет к падению российской экономики на 10%. 

Также EIU снизила свои прогнозы по ВВП для 15 стран G20. В частности, для Германии показатель роста экономики снизился до 1,3% в этом году. Трудности вызваны нарушением "цепочек поставок и сильной зависимостью страны от российских энергоресурсов". 

В то же время Саудовская Аравия лидирует по росту ВВП в этом году среди стран G20: прогноз вырос на три процентных пункта – до 7,5%. Также выросли прогнозы годового роста для Аргентины и Бразилии.

Инфографика: The Economist
Инфографика: The Economist

Контекст:

Международный валютный фонд (МВФ) также снизил оценку предполагаемого роста мировой экономики в 2022 году с 3,6% до 3,2%.

Теги: инфляция, санкции, ВВП, экономика, цены, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Уже скоро год". Осадчая показала новое фото с младшим сыном
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Впервые позволила себе не читать новости". Ефросинина снялась в ярком топе на фоне водоема
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Такие же, как вы, люди. Только убитые и раненые". Роднянский опубликовал снимки жертв российской агрессии в Украине
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Дожить до 35 и принять участие в шоу". Гвоздева в день рождения рассказала о своих желаниях
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Это у москалей новый герб", "Какая гадость!" Мозговая показала Киркорова в образе жар-птицы
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
"Самая красивая женщина во вселенной". Белла Хадид снялась в нижнем белье в постели
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
  "Будеш ти любити мене, коли мине війна". Каменских презентовала новую песню о разлуке и любви. Видео
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
"Так мило". 47-летняя Лонгория снялась с четырехлетним сыном на руках. Фото
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
49-летняя Клум крупным планом показала лицо и зону бикини. Фото. Видео
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Опубликован свежий снимок подросшей внучки Пугачевой. Фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
Как менялся стиль жены принца Гарри Меган после замужества. Семь ярких фото
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
"Новый канал" осенью покажет шоу с участием Никитюк, показ которого был отменен за день до начала войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (176386)
2
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (106153)
3
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (87078)
4
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue (70170)
5
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (62290)
6
"Какой ужас!", "Она точно ку-ку", "Достояние страны". Волочкова выставила к объективу свои голые ноги. В сети возмутились (61103)
7
Арестович в свой день рождения показал свежее селфи. Подборка его снимков с семьей (42992)
8
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски (38171)
 
 
 
 