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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экономика Украины до конца года сократится на треть. И продолжит падение, если не разблокируют порты - Нацбанк

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Роста экономики Шевченко ожидает с 2023 года, когда сократится территория военных действий и вырастет экспорт
Роста экономики Шевченко ожидает с 2023 года, когда сократится территория военных действий и вырастет экспорт
Фото: bank.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения России треть предприятий приостановили деятельность, что привело к резкому снижению экономической активности. Такие данные глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко обнародовал на брифинге, который транслировался в Youtube.

По его информации, часть предприятий – физически разрушены или находятся на оккупированных территориях, остальные свернули деятельность из-за расторжения логистических и производственных связей и вынужденной массовой миграции населения.

Однако, после первого шока, бизнес и население постепенно адаптируется к новым условиям деятельности, сказал Шевченко.  Этому способствовало освобождение северных областей страны и уменьшению количества регионов с активными боевыми действиями, считает глава НБУ.

Он добавил, что боевые действия на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в других регионах, блокада морских портов и низкий спрос в большинстве секторов будут сдерживать восстановление экономики и в последующие месяцы. Регулятор прогнозирует, что к концу года экономика Украины сократится на треть.

С завершением активной фазы войны НБУ ожидает заметного усиления потребительского спроса, отладка технологических и логистических процессов, возвращения инвестиционной деятельности, в том числе благодаря разблокированию экспортных путей и перспективам евроинтеграции Украины.

"По ожиданиям Нацбанка, темпы восстановления экономики Украины в 2023-2024 годах составят около 5-6% в год", – подытожил Шевченко.

Контекст:По прогнозам Нацбанка Украины, озвученным 18 мая, падение экономики Украины на 30% в этом году из-за войны – это самый оптимистичный сценарий.

Объем прямого ущерба экономике Украины составляет по меньшей мере $95,5 млрд, или более 2,6 трлн грн. К такому выводу пришли эксперты Киевской школы экономики. 

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан 10 лет).

Теги: НБУ, ВВП, экономика, экспорт, Нацбанк, война России против Украины, Кирилл Шевченко
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