Экономика Украины до конца года сократится на треть. И продолжит падение, если не разблокируют порты - Нацбанк

По его информации, часть предприятий – физически разрушены или находятся на оккупированных территориях, остальные свернули деятельность из-за расторжения логистических и производственных связей и вынужденной массовой миграции населения.
Однако, после первого шока, бизнес и население постепенно адаптируется к новым условиям деятельности, сказал Шевченко. Этому способствовало освобождение северных областей страны и уменьшению количества регионов с активными боевыми действиями, считает глава НБУ.
Он добавил, что боевые действия на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в других регионах, блокада морских портов и низкий спрос в большинстве секторов будут сдерживать восстановление экономики и в последующие месяцы. Регулятор прогнозирует, что к концу года экономика Украины сократится на треть.
С завершением активной фазы войны НБУ ожидает заметного усиления потребительского спроса, отладка технологических и логистических процессов, возвращения инвестиционной деятельности, в том числе благодаря разблокированию экспортных путей и перспективам евроинтеграции Украины.
"По ожиданиям Нацбанка, темпы восстановления экономики Украины в 2023-2024 годах составят около 5-6% в год", – подытожил Шевченко.
Объем прямого ущерба экономике Украины составляет по меньшей мере $95,5 млрд, или более 2,6 трлн грн. К такому выводу пришли эксперты Киевской школы экономики.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан 10 лет).