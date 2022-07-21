Экономика Украины до конца года сократится на треть. И продолжит падение, если не разблокируют порты - Нацбанк

Роста экономики Шевченко ожидает с 2023 года, когда сократится территория военных действий и вырастет экспорт Фото: bank.gov.ua

По его информации, часть предприятий – физически разрушены или находятся на оккупированных территориях, остальные свернули деятельность из-за расторжения логистических и производственных связей и вынужденной массовой миграции населения.

Однако, после первого шока, бизнес и население постепенно адаптируется к новым условиям деятельности, сказал Шевченко. Этому способствовало освобождение северных областей страны и уменьшению количества регионов с активными боевыми действиями, считает глава НБУ.

Он добавил, что боевые действия на востоке и юге, разрушение инфраструктуры в других регионах, блокада морских портов и низкий спрос в большинстве секторов будут сдерживать восстановление экономики и в последующие месяцы. Регулятор прогнозирует, что к концу года экономика Украины сократится на треть.

С завершением активной фазы войны НБУ ожидает заметного усиления потребительского спроса, отладка технологических и логистических процессов, возвращения инвестиционной деятельности, в том числе благодаря разблокированию экспортных путей и перспективам евроинтеграции Украины.

"По ожиданиям Нацбанка, темпы восстановления экономики Украины в 2023-2024 годах составят около 5-6% в год", – подытожил Шевченко.