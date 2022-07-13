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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прямые убытки Украины от войны составляют $95,5 млрд, косвенные – $126 млрд – Киевская школа экономики

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В результате боевых действий уже разрушены и повреждены почти 121 тыс. жилых домов
В результате боевых действий уже разрушены и повреждены почти 121 тыс. жилых домов
Фото: EPA

Объем прямого ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры составляет по меньшей мере $95,5 млрд, или более 2,6 трлн грн. К такому выводу пришли эксперты Киевской школы экономики.

В общем объеме прямых потерь наибольшую долю составляют жилые дома – 38%, или $36,6 млрд. В результате боевых действий уже разрушены и повреждены почти 121 тыс. жилых домов, в которых проживало около миллиона семей.

На втором месте по объему прямого ущерба от повреждений и разрушений инфраструктура – $31,3 млрд, из которых $25,4 млрд – ущерб от разрушений и повреждений почти 24 тыс. км украинских дорог.

Ракетные атаки наносят большой ущерб промышленности, инфраструктуре и другим активам. Прямой ущерб, нанесенный предприятиям, составляет по меньшей мере $8 млрд и быстро растет. Еще $4,3 млрд – ущерб, нанесенный агросектору и агропредприятиям.

Всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 388 предприятий, 18 гражданских аэропортов, 779 медучреждений, 105,2 тыс. легковых авто, 1371 образовательное учреждение, 690 детсадов, 563 культурных и религиозных сооружения, 23 торговых центра, 28 нефтебаз. 

Косвенные потери предварительно оцениваются в $126 млрд, или в 3,7 трлн грн. В KSE отмечают, что частичная или полная остановка деятельности предприятий, инфраструктурных объектов и учреждений приводят к полной или частичной остановке деятельности многих предприятий, потере доходов, росту расходов, связанных с войной.

По оценкам команды KSE, общая сумма потребностей в восстановлении разрушенных активов составляет $165,1 млрд, или 4,8 трлн грн. Эта оценка учитывает только восстановление разрушенных объектов с учетом модернизации, дополнительную потребность в ликвидности для возобновления деятельности предприятий, но не учитывает введение новых стандартов в строительстве дорог, общественных объектов и потребности в модернизации.

Также данные оценки не учитывают прямые убытки и потребности в восстановлении экологии, в частности лесного фонда, и потребности на разминирование всех земельных, водных объектов, зданий (кроме предварительной оценки расходов на разминирование в аграрном секторе и прибрежных туристических зонах). По предварительным оценкам Всемирного банка, стоимость разминирования во всех сферах может составлять по результатам войны в Украине дополнительно около $70 млрд.

Инфографика: kse.ua
Инфографика: kse.ua

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд (и рассчитан 10 лет). Общее количество проектов – 850.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, убытки, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Киевская школа экономики
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