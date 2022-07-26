Financial Times: Без увеличения международной помощи экономика Украины к осени уйдет в "крутое пике"

Издание отмечает, что из-за войны расходы правительства увеличились с $250 млн в феврале до $3,3 млрд в мае. Чтоб сохранить платежеспособность, Кабмину нужно рассмотреть не только варианты экономии, но и увеличения доходов за счет повышения налогов, прогнозирует в комментарии газете профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

"Что-то должно произойти внутри страны – либо повысить налоги, либо сократить расходы, если это не критично. Все думали, что война скоро закончится. Но это продлится месяцы, если не годы", – считает он.

Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, в свою очередь, утверждает, что любые дополнительные налоги на предприятия могут привести к их банкротству, что только усугубит социальное положение в стране.

По ее словам, если масштабный рост военных расходов сохранится на нынешнем уровне, а иностранная поддержка будет такой же медленной, то осенью украинская экономика "уйдет в крутое пике" и на оборону просто не будет денег.

С момента вторжения правительства западных стран и международные финансовые организации обещали предоставить Украине $38 млрд, на сегодня получены $12,7 млрд из них, пишет Financial Times.

Инвестиционный директор британской управляющей компании Abrdn Виктор Сабо считает, что есть реальная вероятность, что Киев не сможет выполнять социальные гарантии внутри страны.

"Если они сожгут свои резервы, им придется решать, платить солдатам или медсестрам. У них будут проблемы с управлением школами и больницами. Это катастрофа", – сказал он.