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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год

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По прогнозам МВФ рост экономики снизится почти вдвое по сравнению с прошлым годом
По прогнозам МВФ рост экономики снизится почти вдвое по сравнению с прошлым годом
Фото: EPA

Международный валютный фонд (МВФ) снизил оценку предплагаемого роста мировой экономики в 2022 году с 3,6% до 3,2%, говорится в прогнозе, опубликованном 26 июля на сайте организации.

“Мировая экономика, уже ослабленная пандемией, переживает ряд потрясений: высокая инфляция во всем мире, ведущая к ужесточению финансовых условий; резкое замедление экономического роста в Китае в связи со вспышками COVID-19 и мерами самоизоляции, последствия войны в Украине“, – говорится в отчете.

Для США снижение покупательной способности домашних хозяйств и ужесточение денежно-кредитной политики привели к снижению прогноза на 1,4 процентного пункта.

Для Китая снижение темпов роста на 1,1 процентный пункт объясняются кризисом в сфере недвижимости и самоизоляцией из-за COVID-19.

В Европе к значительному снижению приводят последствия войны в Украине и ужесточение денежно-кредитной политики. 

Инфляция в странах с развитой экономикой ожидается на уровне 6,6%, а в развивающихся – 9,5%.

Глобальный объем производства вырастет “всего лишь на 2,9%“.

“Вероятно, инфляция продолжит повышаться, а рост мировой экономики замедлится примерно до 2,6% и 2% в 2022-м и 2023 годах соответственно. Показатель роста окажется среди худших с 1970 года“, – предупреждает МВФ.

Контекст:

В апреле МВФ опубликовал предыдущий прогноз, в котором предполагал рост мировой экономики в 2022 году на 3,6%.

18 апреля Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП из-за войны России против Украины с 4,1%, которые ожидались в январе, до 3,2%, сообщил Bloomberg.

Теги: инфляция, МВФ, экономика, кризис, прогноз, отчет
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