МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год

“Мировая экономика, уже ослабленная пандемией, переживает ряд потрясений: высокая инфляция во всем мире, ведущая к ужесточению финансовых условий; резкое замедление экономического роста в Китае в связи со вспышками COVID-19 и мерами самоизоляции, последствия войны в Украине“, – говорится в отчете.
Для США снижение покупательной способности домашних хозяйств и ужесточение денежно-кредитной политики привели к снижению прогноза на 1,4 процентного пункта.
Для Китая снижение темпов роста на 1,1 процентный пункт объясняются кризисом в сфере недвижимости и самоизоляцией из-за COVID-19.
В Европе к значительному снижению приводят последствия войны в Украине и ужесточение денежно-кредитной политики.
Инфляция в странах с развитой экономикой ожидается на уровне 6,6%, а в развивающихся – 9,5%.
Глобальный объем производства вырастет “всего лишь на 2,9%“.
“Вероятно, инфляция продолжит повышаться, а рост мировой экономики замедлится примерно до 2,6% и 2% в 2022-м и 2023 годах соответственно. Показатель роста окажется среди худших с 1970 года“, – предупреждает МВФ.
В апреле МВФ опубликовал предыдущий прогноз, в котором предполагал рост мировой экономики в 2022 году на 3,6%.
18 апреля Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП из-за войны России против Украины с 4,1%, которые ожидались в январе, до 3,2%, сообщил Bloomberg.