МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год

По прогнозам МВФ рост экономики снизится почти вдвое по сравнению с прошлым годом Фото: EPA

“Мировая экономика, уже ослабленная пандемией, переживает ряд потрясений: высокая инфляция во всем мире, ведущая к ужесточению финансовых условий; резкое замедление экономического роста в Китае в связи со вспышками COVID-19 и мерами самоизоляции, последствия войны в Украине“, – говорится в отчете.

Для США снижение покупательной способности домашних хозяйств и ужесточение денежно-кредитной политики привели к снижению прогноза на 1,4 процентного пункта.

Для Китая снижение темпов роста на 1,1 процентный пункт объясняются кризисом в сфере недвижимости и самоизоляцией из-за COVID-19.

В Европе к значительному снижению приводят последствия войны в Украине и ужесточение денежно-кредитной политики.

Инфляция в странах с развитой экономикой ожидается на уровне 6,6%, а в развивающихся – 9,5%.

Глобальный объем производства вырастет “всего лишь на 2,9%“.

“Вероятно, инфляция продолжит повышаться, а рост мировой экономики замедлится примерно до 2,6% и 2% в 2022-м и 2023 годах соответственно. Показатель роста окажется среди худших с 1970 года“, – предупреждает МВФ.