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Один из крупнейших производителей упаковок Tetra Pak полностью выходит из РФ

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Компания Tetra Pak работала в РФ 62 года
Компания Tetra Pak работала в РФ 62 года
Фото: depositphotos.com

Шведско-швейцарская корпорация Tetra Pak, которая является одним из крупнейших в мире производителей упаковочных материалов для пищевой продукции, объявила о полном выводе своего бизнеса из России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщили в компании, такое решение связано с кумулятивным влиянием ограничений на экспорт в Россию, что приводит к нестабильности цепочки поставок. В результате у компании, по ее словам, не остается другого выхода, кроме как покинуть страну.

"Это следует за предыдущим решением компании приостановить все новые инвестиции и проекты в России, ограничив свою деятельность только поддержкой продуктов первой необходимости", – отметили в компании.

Tetra Pak согласовала передачу своего российского бизнеса местному руководству. Это минимизирует влияние на работников и позволит "поддерживать доступ потребителей к основным продуктам".

После передачи прав собственности новая компания будет работать как независимое юридическое лицо под новым названием и не будет аффилирована с Tetra Pak. Компания работала в РФ 62 года.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и JyskApple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

Окончательно решил уйти сети ресторанов быстрого питания KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") также отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, экономика, торговля, война России против Украины
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