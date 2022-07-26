Один из крупнейших производителей упаковок Tetra Pak полностью выходит из РФ

Как сообщили в компании, такое решение связано с кумулятивным влиянием ограничений на экспорт в Россию, что приводит к нестабильности цепочки поставок. В результате у компании, по ее словам, не остается другого выхода, кроме как покинуть страну.
"Это следует за предыдущим решением компании приостановить все новые инвестиции и проекты в России, ограничив свою деятельность только поддержкой продуктов первой необходимости", – отметили в компании.
Tetra Pak согласовала передачу своего российского бизнеса местному руководству. Это минимизирует влияние на работников и позволит "поддерживать доступ потребителей к основным продуктам".
После передачи прав собственности новая компания будет работать как независимое юридическое лицо под новым названием и не будет аффилирована с Tetra Pak. Компания работала в РФ 62 года.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
Окончательно решил уйти сети ресторанов быстрого питания KFC и McDonald's. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") также отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.