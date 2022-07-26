Один из крупнейших производителей упаковок Tetra Pak полностью выходит из РФ

Как сообщили в компании, такое решение связано с кумулятивным влиянием ограничений на экспорт в Россию, что приводит к нестабильности цепочки поставок. В результате у компании, по ее словам, не остается другого выхода, кроме как покинуть страну.

"Это следует за предыдущим решением компании приостановить все новые инвестиции и проекты в России, ограничив свою деятельность только поддержкой продуктов первой необходимости", – отметили в компании.

Tetra Pak согласовала передачу своего российского бизнеса местному руководству. Это минимизирует влияние на работников и позволит "поддерживать доступ потребителей к основным продуктам".

После передачи прав собственности новая компания будет работать как независимое юридическое лицо под новым названием и не будет аффилирована с Tetra Pak. Компания работала в РФ 62 года.