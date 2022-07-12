Компания Lego решила полностью уйти из России – СМИ

"Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и нашего партнерства с Inventive Retail Group", – заявил он изданию.

По его словам, московское подразделение компании сократило 70 своих сотрудников и предоставило им выходные пособия.

До полномасштабного вторжения в Украину в России работал 81 сертифицированный магазин Lego под управлением IRG. Компания приостановила поставки товаров в РФ еще 3 марта, писало датское издание Finans.

В то же время продукцию Lego в России 5 июля внесли в список "параллельного импорта", разрешив ее ввоз в страну без разрешения правообладателя. При этом, как рассказали изданию Inc. эксперты, использовать для магазинов название Lego и его русскоязычный аналог "Лего" не получится, так как оба бренда принадлежит датской головной компании Lego Juris A/S.

Компания Inventive Retail Group, по данным Inc., руководит в том числе российскими сетями магазинов Apple, Samsung и Nike – эти бренды также приостановили продажи в РФ либо ушли из России.