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Компания Lego решила полностью уйти из России – СМИ

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Lego прекращает деятельность в России на неопределенный срок
Lego прекращает деятельность в России на неопределенный срок
Фото: EPA

Датский производитель конструкторов Lego полностью уходит с российского рынка – останавливает коммерческую деятельность в стране и прекращает отношения с главным партнером в России, компанией Inventive Retail Group. Об этом заявил гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев, сообщает 11 июля российское издание Inc.

По словам Чихачева, к такому решению привели "продолжающиеся существенные нарушения операционной среды".

"Мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и нашего партнерства с Inventive Retail Group", – заявил он изданию.

По его словам, московское подразделение компании сократило 70 своих сотрудников и предоставило им выходные пособия.

До полномасштабного вторжения в Украину в России работал 81 сертифицированный магазин Lego под управлением IRG. Компания приостановила поставки товаров в РФ еще 3 марта, писало датское издание Finans.

В то же время продукцию Lego в России 5 июля внесли в список "параллельного импорта", разрешив ее ввоз в страну без разрешения правообладателя. При этом, как рассказали изданию Inc. эксперты, использовать для магазинов название Lego и его русскоязычный аналог "Лего" не получится, так как оба бренда принадлежит датской головной компании Lego Juris A/S.

Компания Inventive Retail Group, по данным Inc., руководит в том числе российскими сетями магазинов Apple, Samsung и Nike – эти бренды также приостановили продажи в РФ либо ушли из России.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk.

Компании Apple и Nvidia приостановили продажу продукции, в июне об окончательном уходе из России объявил технологический гигант IBM, а компания Microsoft заявила, что будет сокращать бизнес в РФ, "пока от него ничего не останется". Прекратили поставки в РФ либо объявили об уходе из страны-оккупанта десятки других крупнейших технологических компаний, в частности Intel, AMD, Sаmsung, Hewlett Packard и другие. Также покидает Россию производитель бытовой техники Electrolux.

Прекращен прокат в России фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов, в частности Nike, Adidas и Puma.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти из РФ McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу в России брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

Теги: Россия, Украина, санкции, бизнес, вторжение, технологии, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, бренд, Lego, магазин, продажа, хобби, игрушки
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