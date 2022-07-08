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Производитель обуви Ecco потерял право поставлять обувь королевскому двору из-за работы в РФ

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Ecco была поставщиком королевского двора Дании с 16 апреля 1991 года
Ecco была поставщиком королевского двора Дании с 16 апреля 1991 года
Фото: depositphotos.com

Датский производитель обуви Ecco лишился статуса поставщика для королевской семьи из-за работы в РФ. Об этом сообщил 6 июля датский телеканал TV2.

Срок действия договора на поставку обуви для королевской семьи истекает 16 апреля 2023 года и он не будет продлен. Об этом королевский дом уведомил Ecco.

Компания была поставщиком королевского двора с 16 апреля 1991 года.

В своем заявлении Ecco сказала, что руководство компании принимает к сведению решение королевского дома и больше не может ничего добавить.

Компания не уточняет причины такого решения королевского дома. Но TV2 отмечает, что в последние месяцы Ecco подвергалась резкой критике за то, что она продолжает вести бизнес в России после того, как она напала на Украину.

Контекст:

Ecco – датский производитель и продавец обуви, основанный в 1963 году. Компания начинала с производства только обуви, но с тех пор расширилась на производство кожи, а также аксессуаров и небольших изделий из кожи.

В России находится 200 магазинов компании, в которых работает более 1800 человек. После российского вторжения компания продолжила работать в РФ, из-за чего в Дании несколько дилеров отказались от сотрудничества с Ecco. В частности, Magasin и сеть Euro Sko решили снять с полок обувь Ecco.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Дания, король, обувь
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