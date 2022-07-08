Производитель обуви Ecco потерял право поставлять обувь королевскому двору из-за работы в РФ

Срок действия договора на поставку обуви для королевской семьи истекает 16 апреля 2023 года и он не будет продлен. Об этом королевский дом уведомил Ecco.

Компания была поставщиком королевского двора с 16 апреля 1991 года.

В своем заявлении Ecco сказала, что руководство компании принимает к сведению решение королевского дома и больше не может ничего добавить.

Компания не уточняет причины такого решения королевского дома. Но TV2 отмечает, что в последние месяцы Ecco подвергалась резкой критике за то, что она продолжает вести бизнес в России после того, как она напала на Украину.