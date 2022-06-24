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Компания Nike окончательно уходит из России

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В марте Nike объявила, что временно закрывает магазины в РФ
В марте Nike объявила, что временно закрывает магазины в РФ
Фото: depositphotos.com

Американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит из России. Ранее компания только временно закрывала магазины в РФ. Об этом сообщают агентство Reuters и канал CNBC со ссылкой на письмо компании, разосланное в четверг, 23 июня.

"Nike приняла решение уйти с российского рынка. Наш приоритет – обеспечить полную поддержку наших сотрудников, пока мы ответственно сокращаем нашу деятельность в ближайшие месяцы", – говорится в заявлении фирмы.

Как отмечает CNBC, для Nike, которая получает менее 1% своей выручки от Украины и России вместе взятых, этот шаг в значительной степени символический, а не существенный для ее доходов.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, бизнес, Nike, одежда
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