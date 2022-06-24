Компания Nike окончательно уходит из России

В марте Nike объявила, что временно закрывает магазины в РФ Фото: depositphotos.com

"Nike приняла решение уйти с российского рынка. Наш приоритет – обеспечить полную поддержку наших сотрудников, пока мы ответственно сокращаем нашу деятельность в ближайшие месяцы", – говорится в заявлении фирмы.

Как отмечает CNBC, для Nike, которая получает менее 1% своей выручки от Украины и России вместе взятых, этот шаг в значительной степени символический, а не существенный для ее доходов.