Украина должна безотлагательно обеспечить пакет стимулов для металлургов и всех других отраслей – эксперт

"Кризис в ГМК – это очень сильный удар по всей украинской экономике. ГМК – это 10% нашего ВВП. И эта отрасль чрезвычайно чувствительна к неблагоприятной ситуации, которая сложилась в стране: часть предприятий находятся на оккупированных территориях, часть страдают от высоких цен на энергоресурсы, часть думают о закрытии производственных мощностей в Украине и переносе их за границу", – рассказал аналитик.

По его словам, системный кризис в ГМК необходимо победить, и власти должны принять меры немедленно, в первую очередь – настроить коммуникацию с промышленниками, что позволит понять их проблемы и предоставить пакет стимулов, как это предусмотрено в Европе.

"Например, за границей есть система, по которой инвесторам возвращают часть вложенных инвестиций в случае форс-мажоров. Также им предоставляются бесплатно инфраструктура и земельный участок для размещения производственных мощностей с подведенными инженерными сетями – и это только на местном уровне! А на уровне Еврокомисии бизнесу предлагаются длинные дешевые деньги с возможностью пролонгации. И Украина должна безотлагательно обеспечить такой же пакет стимулов для металлургов и всех других отраслей. Потому что сейчас – без стимулов, без налоговых льгот, с постоянным повышением тарифов – мы потеряем промышленность. Украина останется поставщиком сырья и рынком сбыта", – резюмировал Гужва.