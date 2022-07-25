Украина должна безотлагательно обеспечить пакет стимулов для металлургов и всех других отраслей – эксперт

"Кризис в ГМК – это очень сильный удар по всей украинской экономике. ГМК – это 10% нашего ВВП. И эта отрасль чрезвычайно чувствительна к неблагоприятной ситуации, которая сложилась в стране: часть предприятий находятся на оккупированных территориях, часть страдают от высоких цен на энергоресурсы, часть думают о закрытии производственных мощностей в Украине и переносе их за границу", – рассказал аналитик.
По его словам, системный кризис в ГМК необходимо победить, и власти должны принять меры немедленно, в первую очередь – настроить коммуникацию с промышленниками, что позволит понять их проблемы и предоставить пакет стимулов, как это предусмотрено в Европе.
"Например, за границей есть система, по которой инвесторам возвращают часть вложенных инвестиций в случае форс-мажоров. Также им предоставляются бесплатно инфраструктура и земельный участок для размещения производственных мощностей с подведенными инженерными сетями – и это только на местном уровне! А на уровне Еврокомисии бизнесу предлагаются длинные дешевые деньги с возможностью пролонгации. И Украина должна безотлагательно обеспечить такой же пакет стимулов для металлургов и всех других отраслей. Потому что сейчас – без стимулов, без налоговых льгот, с постоянным повышением тарифов – мы потеряем промышленность. Украина останется поставщиком сырья и рынком сбыта", – резюмировал Гужва.
В первом полугодии экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, по которым себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОКов также приостановила работу.
Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", так как экономическая ситуация в Украине ухудшается. По его словам, прогноз НБУ, предусматривающий падение ВВП в этом году на треть и инфляцию более чем в 30%, "откровенно оптимистичен".