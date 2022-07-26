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Окончательное решение. Верховный Суд подтвердил законность национализации "ПриватБанка"

"ПриватБанк" был национализирован законно, гласит окончательный вердикт Верховного суда Украины
"ПриватБанк" был национализирован законно, гласит окончательный вердикт Верховного суда Украины
Фото: privatbank.ua

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность распоряжения Национального банка Украины (НБУ) о проверке "ПриватБанка", в результате которой были выявлены нарушения и было принято решение о национализации финучреждения в 2016 году. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Сообщается, что на заседании 26 июля суд удовлетворил кассационную жалобу "ПриватБанка", отменил решение судов предыдущих инстанций и отказал в иске связанной с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД" (Triantal Investments LTD). Она требовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 года о проверке "ПриватБанка".

Именно по итогам этой проверки Нацбанк выявил нарушения в работе менеджмента и действиях бывших собственников банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации, чтобы избежать банкротства "ПриватБанка" и сохранить финансовую стабильность в стране.

"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного "ПриватБанка" с бывшими собственниками в отношении законности национализации банка", –- говорится в сообщении.

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

Теги: Украина, НБУ, экономика, бизнес, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Верховный Суд, Нацбанк, Геннадий Боголюбов, финансы, национализация, суд, жалоба
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