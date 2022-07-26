Окончательное решение. Верховный Суд подтвердил законность национализации "ПриватБанка"

Сообщается, что на заседании 26 июля суд удовлетворил кассационную жалобу "ПриватБанка", отменил решение судов предыдущих инстанций и отказал в иске связанной с бывшими владельцами банка компании "Триантал Инвестментс ЛТД" (Triantal Investments LTD). Она требовала признать незаконным распоряжение НБУ от 17.10.2016 года о проверке "ПриватБанка".

Именно по итогам этой проверки Нацбанк выявил нарушения в работе менеджмента и действиях бывших собственников банка, после чего пришел к выводу о необходимости национализации, чтобы избежать банкротства "ПриватБанка" и сохранить финансовую стабильность в стране.

"Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного "ПриватБанка" с бывшими собственниками в отношении законности национализации банка", –- говорится в сообщении.