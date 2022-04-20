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Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики из-за войны в Украине

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Риски еще большего замедления экономики в сочетании с устойчиво высокой инфляцией растут, отмечают в МВФ
Риски еще большего замедления экономики в сочетании с устойчиво высокой инфляцией растут, отмечают в МВФ
Фото: depositphotos.com

Из-за полномасштабной войны России против Украины Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики. Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook, опубликованном 19 апреля.

МВФ ожидает серьезное падение ВВП в Украине из-за боевых действий и в России из-за санкций и решений европейских стран сократить импорт энергоносителей.

"Ожидается, что экономические последствия войны будут распространяться дальше [за пределы РФ и Украины] за счет товарных рынков, торговли и, в меньшей степени, финансовых взаимосвязей", – говорится в отчете.

МВФ ожидает, что в 2022-м и 2023 годах мировая экономика вырастет на 3,6%. Это резкое замедление по сравнению с ростом на 6,1% в 2021 году.

Новые прогнозы отражают снижение на 0,8 и 0,2 процентного пункта соответственно по сравнению с январским прогнозом.

Прогноз МВФ основывается на предположении, что боевые действия по-прежнему ограничатся территорией Украины, дальнейшие санкции против РФ не затронут ее огромный энергетический сектор, а последствия пандемии коронавируса продолжат ослабевать.

При этом, поскольку война вызвала скачок цен на энергоносители и другие товары и усугубила проблемы с цепочками поставок, ее последствия будут ощущаться почти везде. В Фонде также подчеркнули, что на момент начала войны мировая экономика еще не полностью оправилась от последствий пандемии коронавируса.

"Война серьезно замедлит восстановление мировой экономики, замедлит рост и еще больше повысит инфляцию", – заявили в МВФ.

Ожидается, что в Европе рост экономики из-за войны замедлится до 2,8% в 2022 году (на 1,1 п.п. меньше, чем в январском прогнозе). В относительно изолированных США Фонд прогнозирует рост экономики на уровне 3,7% в 2022 году и 2,3% в 2023 году. Это на 0,3 процентного пункта меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Рост экономики Китая в 2022 году составит 4,4%, прогнозирует МВФ. Это значительно ниже официального целевого показателя Пекина около 5,5%. Вторая экономика мира страдает из-за продолжающихся локдаунов, последствий войны в Украине и собственных проблем в секторе недвижимости.

Несмотря на то, что с начала года "глобальные экономические перспективы значительно ухудшились", МВФ пока не прогнозирует рецессию.

В то же время Фонд отмечает, что из-за беспрецедентного характера шока, неопределенность "значительно превышает норму". Риски еще большего замедления экономики в сочетании с устойчиво высокой инфляцией растут.

Контекст:

18 апреля Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП из-за войны России против Украины с 4,1%, которые ожидались в январе, до 3,2%, сообщил Bloomberg.

В ООН ожидают, что вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты.

Теги: инфляция, МВФ, война, ВВП, экономика, кризис, рецессия, рост ВВП, война России против Украины, финансы, пандемия, коронавирус, экономический кризис
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