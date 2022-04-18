Зеленский обсудил с главой МВФ финансовую устойчивость Украины и подготовку к послевоенному восстановлению

"Обсудили с директором-распорядителем МВФ обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на сейчас, а также видение перспектив. Убежден, что сотрудничество Украины и МВФ и дальше будет плодотворным", – написал президент.
Обговорили з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови. Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця * та МВФ і надалі буде плідною.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2022
Георгиева в Twitter поблагодарила Зеленского за "очень хороший звонок".
"Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины необходима для того, чтобы заложить основы для восстановления современной конкурентоспособной Украины", – написала она.
Thank you @ZelenskyyUA for the very good call today. Continued economic support by Ukraine’s partners is essential to lay the foundations for rebuilding a modern competitive #Ukraine. https://t.co/QqCchEollS— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 17, 2022
В Нацбанке Украины в марте сообщали, что Украина ведет переговоры с МВФ о создании фонда поддержки Украины, который будут финансировать страны "Большой семерки" и другие развитые государства.
По данным министра финансов Сергея Марченко на 7 апреля, Украина получила около €3 млрд финансовой помощи от партнеров – как кредитной, так и безвозвратной – и ведет переговоры о большей помощи. Он отмечал, что больше всего перспектив видит в коллективном механизме поддержки, в частности, с помощью МВФ и Всемирного банка.