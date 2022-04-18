Зеленский обсудил с главой МВФ финансовую устойчивость Украины и подготовку к послевоенному восстановлению

"Обсудили с директором-распорядителем МВФ обеспечение финансовой устойчивости Украины и подготовку к послевоенному восстановлению. Есть четкие планы на сейчас, а также видение перспектив. Убежден, что сотрудничество Украины и МВФ и дальше будет плодотворным", – написал президент.

Обговорили з директором-розпорядником МВФ @KGeorgieva забезпечення фінансової стійкості України та підготовку до повоєнної відбудови. Маємо чіткі плани на зараз, а також бачення перспектив. Переконаний, що співпраця * та МВФ і надалі буде плідною. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 17, 2022

Георгиева в Twitter поблагодарила Зеленского за "очень хороший звонок".

"Постоянная экономическая поддержка со стороны партнеров Украины необходима для того, чтобы заложить основы для восстановления современной конкурентоспособной Украины", – написала она.

Thank you @ZelenskyyUA for the very good call today. Continued economic support by Ukraine’s partners is essential to lay the foundations for rebuilding a modern competitive #Ukraine. https://t.co/QqCchEollS — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 17, 2022