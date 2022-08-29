Энергетика, торговля и ограничения по SWIFT – глава МИД Эстонии о восьмом пакете санкций против РФ

Урмас сообщил, что хотел бы, чтобы Европейский союз утвердил новый пакет санкций как можно скорее. По его словам, в новом пакете может пойти речь об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях системы SWIFT и включении в санкционный список еще большего числа людей и учреждений. Глава МИД Эстонии отметил, что те санкции, что есть, работают, но их недостаточно. Поэтому нужно еще больше "поднять цену для России, чтобы война поскорее закончилась", добавил чиновник.

Министр иностранных дел Эстонии также заявил, что ЕС должен ограничить выдачу виз россиянам. По его словам, гражданам России выдается около 10 млн шенгенских виз. Он считает, что союз должен "послать сигнал, что не только российские солдаты, но и российское общество несет ответственность" за происходящее, а сдержанность простых россиян лишь "позволяет совершать преступления на украинской земле".

Кроме того, Урмас отметил, что нужно увеличить поставки оружия Украине. Он добавил, что Эстония оказывает "наибольшую военную помощь на душу населения".