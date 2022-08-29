Энергетика, торговля и ограничения по SWIFT – глава МИД Эстонии о восьмом пакете санкций против РФ

Урмас сообщил, что хотел бы, чтобы Европейский союз утвердил новый пакет санкций как можно скорее. По его словам, в новом пакете может пойти речь об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях системы SWIFT и включении в санкционный список еще большего числа людей и учреждений. Глава МИД Эстонии отметил, что те санкции, что есть, работают, но их недостаточно. Поэтому нужно еще больше "поднять цену для России, чтобы война поскорее закончилась", добавил чиновник.
Министр иностранных дел Эстонии также заявил, что ЕС должен ограничить выдачу виз россиянам. По его словам, гражданам России выдается около 10 млн шенгенских виз. Он считает, что союз должен "послать сигнал, что не только российские солдаты, но и российское общество несет ответственность" за происходящее, а сдержанность простых россиян лишь "позволяет совершать преступления на украинской земле".
Кроме того, Урмас отметил, что нужно увеличить поставки оружия Украине. Он добавил, что Эстония оказывает "наибольшую военную помощь на душу населения".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.
Кроме того, 30 августа главы Министерств иностранных дел стран ЕС собираются в Праге, где будут обсуждать вопрос приостановления действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, сообщал Financial Times.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.