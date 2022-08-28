ЕС может в ближайшее время усложнить выдачу виз россиянам – СМИ

По данным СМИ, уже на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС планируют одобрить свою политическую поддержку приостановления действия соглашения об упрощении визового режима. Это должно произойти 30 августа, когда политики соберутся в Праге.

"Неприемлемо, чтобы российские туристы гуляли в наших городах, на наших пристанях. Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо", – сказал участвовавший в переговорах высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, ЕС находится в исключительной ситуации, следовательно, до конца года могут быть введены более глубокие изменения по поводу поездок россиян.

Если отмена упрощенного визового режима произойдет, то россиянам, направляющимся в Европейский союз, придется платить больше и преодолевать дополнительную бюрократию для получения краткосрочной визы. Это решение увеличит время обработки запросов, потребует больше документации и повысит расходы с €35 до €80.