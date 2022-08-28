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ЕС может в ближайшее время усложнить выдачу виз россиянам – СМИ

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ЕС может отменить упрощенный визовый режим для россиян
ЕС может отменить упрощенный визовый режим для россиян
Фото: depositphotos.com

Европейский союз готовится приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным СМИ, уже на следующей неделе министры иностранных дел стран ЕС планируют одобрить свою политическую поддержку приостановления действия соглашения об упрощении визового режима. Это должно произойти 30 августа, когда политики соберутся в Праге.

"Неприемлемо, чтобы российские туристы гуляли в наших городах, на наших пристанях. Мы должны послать сигнал российскому населению, что эта война не является нормальной, это неприемлемо", – сказал участвовавший в переговорах высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, ЕС находится в исключительной ситуации, следовательно, до конца года могут быть введены более глубокие изменения по поводу поездок россиян.

Если отмена упрощенного визового режима произойдет, то россиянам, направляющимся в Европейский союз, придется платить больше и преодолевать дополнительную бюрократию для получения краткосрочной визы. Это решение увеличит время обработки запросов, потребует больше документации и повысит расходы с 35 до 80.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только для граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Намерения ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Европейский союз, Европа, визы, ограничения
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