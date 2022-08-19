"Это неправильное решение". Кипр и Греция против запрета выдачи виз россиянам – Politico

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу в комментарии Politico заявил, что запрет на выдачу виз российским туристам "был бы неправильным решением". По его словам, власть не должна препятствовать тому, чтобы люди могли приезжать к своим друзьям или родственникам, отметив, что на острове живет 50 тыс. русскоязычных.
Кроме того, Корнелиу заявил, что до войны россияне составляли 25% туристов. Он добавил, что европейские партнеры должны уважать "чувствительность отдельных стран" в этом вопросе.
Греция также не рассматривает возможность изменения статуса российских виз, отметило Politico. Северная часть страны является любимым местом отдыха российских туристов, отмечает издание, а в этом году был особый поток отдыхающих.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз. МИД Польши также анонсировал, что планирует прекратить выдачу виз гражданам России.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".