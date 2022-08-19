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"Это неправильное решение". Кипр и Греция против запрета выдачи виз россиянам – Politico

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Греция против запрета на выдачу виз российским туристам
Греция против запрета на выдачу виз российским туристам
Фото: depositphotos.com

Правительства Кипра и Греции не поддерживают идею о запрете выдачи виз россиянам. Об этом говорится в статье Politico, опубликованной 19 августа.

Генеральный секретарь министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу в комментарии Politico заявил, что запрет на выдачу виз российским туристам "был бы неправильным решением". По его словам, власть не должна препятствовать тому, чтобы люди могли приезжать к своим друзьям или родственникам, отметив, что на острове живет 50 тыс. русскоязычных.

Кроме того, Корнелиу заявил, что до войны россияне составляли 25% туристов. Он добавил, что европейские партнеры должны уважать "чувствительность отдельных стран" в этом вопросе.

Греция также не рассматривает возможность изменения статуса российских виз, отметило Politico. Северная часть страны является любимым местом отдыха российских туристов, отмечает издание, а в этом году был особый поток отдыхающих.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина закрыть россиянам въезд в Европу.  

Намерения ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЭстонияЛатвия и ЛитваФинляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 разМИД Польши также анонсировал, что планирует прекратить выдачу виз гражданам России.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержалОн отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".

Теги: Россия, Турция, Греция, Кипр, правительство, туристы, Европа, визы, война России против Украины, отдых, россияне
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