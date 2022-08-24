Страны ЕС будут выдавать визы россиянам с учетом "политических аспектов" – представитель Еврокомиссии

По ее словам, дипломатам нужно оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты.
"Государства-члены должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины, визы для членов семей, журналистов и диссидентов", – отметила она.
Хиппер также напомнила, что Еврокомиссия в мае распространила рекомендации по временному прекращению соглашения с Россией об упрощении визового режима.
Возможный запрет на выдачу виз гражданам РФ будет рассматриваться на ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 30–31 августа.
Визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.