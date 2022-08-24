Страны ЕС будут выдавать визы россиянам с учетом "политических аспектов" – представитель Еврокомиссии

В мае Еврокомиссия временно приостановила упрощенный визовый режим с РФ – Хиппер Скриншот: European Commission / Youtube

По ее словам, дипломатам нужно оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты.

"Государства-члены должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины, визы для членов семей, журналистов и диссидентов", – отметила она.

Хиппер также напомнила, что Еврокомиссия в мае распространила рекомендации по временному прекращению соглашения с Россией об упрощении визового режима.

Возможный запрет на выдачу виз гражданам РФ будет рассматриваться на ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 30–31 августа.