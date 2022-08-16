Решение об отмене туристических виз для россиян должно быть принято на уровне ЕС – МИД Литвы

Он отметил, что Литва практически отменила выдачу туристических виз для граждан РФ и Беларуси два года назад – в 2020 году, решение приняли в том числе по практическим причинам.
"Когда началась война, в Литву направился огромный поток искателей убежища. Они убегали от преследования, например, из Беларуси, которое началось уже давно. Прошло уже около двух лет. А также из России, из Москвы. Возможности консульства ограничены, это значит, что люди могут выдать только ограниченное количество виз. Итак, нужно ответить на очень простой вопрос: кому вы дадите визу первым – семье члена неприбыльной организации, который может подвергаться преследованиям, или туристу, который хочет провести несколько прекрасных дней на побережье Литвы? Ответ очевиден. Поэтому мы практически прекратили выдачу виз людям, которые едут на отдых", – сказал он.
Сейчас Литва выдает россиянам визы только по гуманитарным соображениям, отметил министр.
"Для нас это не новая дискуссия, и мы считаем, что это должно быть общеевропейским решением, потому что, как вы знаете, пока шенген работает так, как сейчас, наши границы пропускают людей как губка", – добавил Ландсбергис.
Он пояснил, что в случае, если одна из стран Евросоюза выдает человеку шенгенскую визу, то он может поехать с ней в любую страну ЕС.
"Люди, которые не должны находиться в Литве, вдруг оказываются здесь или в других странах – такое случается. Поэтому мы полностью поддерживаем решение на европейском уровне. И потом, очевидно, есть политическая сторона вопроса, а есть моральная. Мы понимаем, что люди были вынуждены бежать из Украины, некоторые из них остаются там, борются за свою жизнь, борются за свои дома, тогда как люди из страны, которая ведет войну, все еще могут свободно путешествовать и пользоваться всеми удобствами свободного мира, против которых, в сущности, борется их правительство", – добавил глав МИД Литвы.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.
До этого подобное решение приняла Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В случае, если Финляндия, страны Балтии и Польша перестанут пускать россиян по уже выданным визам, пассажиропоток из РФ в ЕС будет сведен к нулю, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.