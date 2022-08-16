Решение об отмене туристических виз для россиян должно быть принято на уровне ЕС – МИД Литвы

Ландсбергис: Кому вы дадите визу первым – семье члена организации, который может подвергаться преследованиям, или туристу, который хочет провести несколько дней на побережье? Ответ очевиден Фото: ЕРА

Он отметил, что Литва практически отменила выдачу туристических виз для граждан РФ и Беларуси два года назад – в 2020 году, решение приняли в том числе по практическим причинам.

"Когда началась война, в Литву направился огромный поток искателей убежища. Они убегали от преследования, например, из Беларуси, которое началось уже давно. Прошло уже около двух лет. А также из России, из Москвы. Возможности консульства ограничены, это значит, что люди могут выдать только ограниченное количество виз. Итак, нужно ответить на очень простой вопрос: кому вы дадите визу первым – семье члена неприбыльной организации, который может подвергаться преследованиям, или туристу, который хочет провести несколько прекрасных дней на побережье Литвы? Ответ очевиден. Поэтому мы практически прекратили выдачу виз людям, которые едут на отдых", – сказал он.

Сейчас Литва выдает россиянам визы только по гуманитарным соображениям, отметил министр.

"Для нас это не новая дискуссия, и мы считаем, что это должно быть общеевропейским решением, потому что, как вы знаете, пока шенген работает так, как сейчас, наши границы пропускают людей как губка", – добавил Ландсбергис.

Он пояснил, что в случае, если одна из стран Евросоюза выдает человеку шенгенскую визу, то он может поехать с ней в любую страну ЕС.

"Люди, которые не должны находиться в Литве, вдруг оказываются здесь или в других странах – такое случается. Поэтому мы полностью поддерживаем решение на европейском уровне. И потом, очевидно, есть политическая сторона вопроса, а есть моральная. Мы понимаем, что люди были вынуждены бежать из Украины, некоторые из них остаются там, борются за свою жизнь, борются за свои дома, тогда как люди из страны, которая ведет войну, все еще могут свободно путешествовать и пользоваться всеми удобствами свободного мира, против которых, в сущности, борется их правительство", – добавил глав МИД Литвы.