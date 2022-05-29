Глава МИД Литвы: Мы должны пообещать, что будем с украинцами до их победы

Ландсбергис: Ни итальянцы, ни французы, ни США, ни мы не должны говорить им, что такое победа Фото: EPA

Ландсбергис убежден, что украинцы сами должны определять, что для них является миром и победой в этой войне.

"Ни итальянцы, ни французы, ни США, ни мы не должны говорить им, что такое победа. Они сами решат. В зависимости от того, сколько у них будет сил и сколько оружия мы им дадим... И мы должны пообещать, что будем с украинцами до их победы", – заявил он.

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