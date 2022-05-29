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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Литвы: Мы должны пообещать, что будем с украинцами до их победы

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Ландсбергис: Ни итальянцы, ни французы, ни США, ни мы не должны говорить им, что такое победа
Ландсбергис: Ни итальянцы, ни французы, ни США, ни мы не должны говорить им, что такое победа
Фото: EPA

Партнеры Украины должны пообещать, что будут поддерживать ее в войне против России. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет 29 мая портал Delfi.

Ландсбергис убежден, что украинцы сами должны определять, что для них является миром и победой в этой войне.

"Ни итальянцы, ни французы, ни США, ни мы не должны говорить им, что такое победа. Они сами решат. В зависимости от того, сколько у них будет сил и сколько оружия мы им дадим... И мы должны пообещать, что будем с украинцами до их победы", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки Украине летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

Один из главных партнеров Украины – США – после нападения России уже выделили Украине военной помощи на $3,9 млрд. В мае Палата представителей и Сенат США поддержали законопроект о выделении Украине еще $40 млрд помощи. Документ уже подписал президент США Джо Байден.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружений, ей будет предоставлена отсрочка оплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Литва, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, война России против Украины
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