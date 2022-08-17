Дания хочет ограничить выдачу туристических виз россиянам – глава МИД

Он считает "позорным" то, что российские туристы могут "загорать и жить в суете" Южной Европы, пока украинские города "бомбят до неузнаваемости".
Кофод отметил, что будет "настаивать на совместном европейском решении" ограничить выдачу виз, но если он не найдет поддержки среди европейских коллег, то Дания готова ввести запрет самостоятельно.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. До этого подобное решение приняла Чехия.
11 августа Эстония также запретила въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными эстонским МИД.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин также заявляла, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. А глава МИД Финляндии рассказал, что страна планирует сократить выдачу виз россиянам в 10 раз.
МИД Польши также анонсировало, что планирует прекратить выдачу виз гражданам России.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".