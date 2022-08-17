Дания хочет ограничить выдачу туристических виз россиянам – глава МИД

Он считает "позорным" то, что российские туристы могут "загорать и жить в суете" Южной Европы, пока украинские города "бомбят до неузнаваемости".

Кофод отметил, что будет "настаивать на совместном европейском решении" ограничить выдачу виз, но если он не найдет поддержки среди европейских коллег, то Дания готова ввести запрет самостоятельно.