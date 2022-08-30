Германия и Франция против полного запрета на выдачу виз россиянам – СМИ

Германия и Франция против запрета на въезд для граждан России в ЕС Фото: ЕРА

Согласно меморандуму, Берлин и Париж хотят, чтобы была сохранена правовая база, которая позволит "студентам, художникам, ученым, профессионалам, независимо от того, подвергаются ли они риску судебного преследования по политическим мотивам [в России], путешествовать в ЕС".

Полный запрет на выдачу виз, по мнению авторов меморандума, "только оттолкнет российский народ" от западного мира.

Вместо этого Германия и Франция выступают за "расширение санкции против российской политической, военной и экономической элиты", называя финансовую и военную поддержку Украины "центральным элементом" военной политики ЕС.

Как пишет Politico, министры на встрече, вероятно, достигнут политического соглашения, которое замедлит и сделает более дорогим процесс выдачи виз гражданам РФ.