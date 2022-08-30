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Германия и Франция против полного запрета на выдачу виз россиянам – СМИ

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Германия и Франция против запрета на въезд для граждан России в ЕС
Германия и Франция против запрета на въезд для граждан России в ЕС 
Фото: ЕРА

Германия и Франция выступают против полного запрета на въезд россиян в Евросоюз. Об этом 29 августа сообщило издание Politico, ссылаясь на меморандум, подготовленный Германией и Францией ко встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС, которая пройдет в Праге.

Согласно меморандуму, Берлин и Париж хотят, чтобы была сохранена правовая база, которая позволит "студентам, художникам, ученым, профессионалам, независимо от того, подвергаются ли они риску судебного преследования по политическим мотивам [в России], путешествовать в ЕС".

Полный запрет на выдачу виз, по мнению авторов меморандума, "только оттолкнет российский народ" от западного мира.

Вместо этого Германия и Франция выступают за "расширение санкции против российской политической, военной и экономической элиты", называя финансовую и военную поддержку Украины "центральным элементом" военной политики ЕС.

Как пишет Politico, министры на встрече, вероятно, достигнут политического соглашения, которое замедлит и сделает более дорогим процесс выдачи виз гражданам РФ.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Намерения ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, санкции, визовый режим, визы, война России против Украины, ЕС, вторжение России в Украину
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