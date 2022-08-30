Германия и Франция против полного запрета на выдачу виз россиянам – СМИ

Согласно меморандуму, Берлин и Париж хотят, чтобы была сохранена правовая база, которая позволит "студентам, художникам, ученым, профессионалам, независимо от того, подвергаются ли они риску судебного преследования по политическим мотивам [в России], путешествовать в ЕС".
Полный запрет на выдачу виз, по мнению авторов меморандума, "только оттолкнет российский народ" от западного мира.
Вместо этого Германия и Франция выступают за "расширение санкции против российской политической, военной и экономической элиты", называя финансовую и военную поддержку Украины "центральным элементом" военной политики ЕС.
Как пишет Politico, министры на встрече, вероятно, достигнут политического соглашения, которое замедлит и сделает более дорогим процесс выдачи виз гражданам РФ.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.