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Санкции против России должны нарастать, как ком снега, чтобы снести ее террористический потенциал – Зеленский

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Клобушар (слева) и Портман (справа) сделали очень многое для защиты Украины и в целом свободы в Европе и мире, отметил Зеленский
Клобушар (слева) и Портман (справа) сделали очень многое для защиты Украины и в целом свободы в Европе и мире, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 30 августа провел в Киеве встречу с сопредседателем группы поддержки Украины в Сенате США Робом Портманом и сенатором и членом группы поддержки Эми Клобушар.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Это люди, которые сделали очень многое для защиты нашего государства и в целом свободы в Европе и мире. Поблагодарил за двухпартийную поддержку, – рассказал Зеленский. – Ключевая тема переговоров – это, конечно, наше взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и необходимые шаги для нашей совместной победы в этой битве за свободу".

В частности, одной из тем переговоров было усиление поддержки Украины – финансовой и безопасности, а также усиление санкций против России, отметил президент.

"Эти санкции должны нарастать, как ком снега, чтобы снести террористический потенциал этого государства", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/400810965324284/

По мнению Зеленского, одним из элементов санкционного давления должно стать введение визовых ограничений для граждан РФ.

"Чтобы россияне ощутили последствия собственной поддержки агрессии против Украины", – указал Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, ЕС ввел против РФ семь пакетов санкций, в том числе персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. Ограничения коснулись значительного числа секторов российской экономики. Эффективность санкций повышается за счет того, что еще более 40 стран приняли такие же или аналогичные меры.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что следующий санкционный пакет ожидается осенью.

Кроме того, 30 августа главы Министерств иностранных дел стран ЕС собираются в Праге, где будут обсуждать вопрос приостановления действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, сообщал Financial Times.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 9,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – 11,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Киев, США, Украина, санкции, переговоры, агрессия, террористы, Сенат США, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, ограничения, сенатор, Роб Портман, Эми Клобушар, встреча
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