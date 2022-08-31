Санкции против России должны нарастать, как ком снега, чтобы снести ее террористический потенциал – Зеленский

Клобушар (слева) и Портман (справа) сделали очень многое для защиты Украины и в целом свободы в Европе и мире, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Это люди, которые сделали очень многое для защиты нашего государства и в целом свободы в Европе и мире. Поблагодарил за двухпартийную поддержку, – рассказал Зеленский. – Ключевая тема переговоров – это, конечно, наше взаимодействие с Соединенными Штатами Америки и необходимые шаги для нашей совместной победы в этой битве за свободу".

В частности, одной из тем переговоров было усиление поддержки Украины – финансовой и безопасности, а также усиление санкций против России, отметил президент.

"Эти санкции должны нарастать, как ком снега, чтобы снести террористический потенциал этого государства", – подчеркнул Зеленский.

По мнению Зеленского, одним из элементов санкционного давления должно стать введение визовых ограничений для граждан РФ.

"Чтобы россияне ощутили последствия собственной поддержки агрессии против Украины", – указал Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.