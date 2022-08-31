Кулеба обсудил с главой МИД Германии новые санкции и визовые ограничения для России

"Встретился в Праге с коллегой Анналеной Бербок. Мы обсудили восьмой пакет санкций ЕС, визовые ограничения для россиян, дальнейшие поставки оружия для Украины. Российский энергетический шантаж является частью войны Путина против Европы, и европейский ответ на него должен быть сильным и единым", – написал Кулеба.

Зустрівся в Празі з колегою @ABaerbock . Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян, подальші постачання зброї для України. Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною. pic.twitter.com/hCI0FJyrOk

Контекст:

30-го и 31 августа в Праге (Чехия) проходит неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза.

30 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Прагу, где встретился с главой внешнеполитического ведомства Чехии Яном Липавским и поблагодарил чехов за поддержку.

Кулеба сообщил, что в Праге он будет обсуждать со своими европейскими коллегами поддержку Украины оружием, новые санкции, в том числе визы для россиян, и европейскую интеграцию Украины.