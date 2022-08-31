"Время для полумер прошло". Кулеба призвал страны ЕС ограничить выдачу виз россиянам

Агентству Кулеба прокомментировал, что запрет на выдачу виз российским туристам и некоторым другим категориям "станет адекватным ответом на геноцидную агрессивную войну России в самом сердце Европы". По его словам, агрессию против Украины поддерживает подавляющее большинство граждан России.

Перед встречей глава МИД Украины отметил, "время полумер прошло". По его мнению, дать результат может только "жесткая и последовательная политика".

Среди лидеров ЕС мнения по поводу, нужно ли ограничивать выдачу виз россиянам, разделились. Эстония, Финляндия, Литва, Латвия и Польша написали совместное заявление, в котором просят Европейскую комиссию предложить меры по "решительному сокращению потока граждан России в Европейский союз и Шенгенскую зону", сообщило Financial Times.

В то же время, в своем совместном меморандуме Франция и Германия заявили, что, хотя проверки безопасности необходимы, студентам, художникам и другим лицам все же должно быть разрешено путешествовать в ЕС. Как заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, "важно различать поджигателей войны и российских граждан".

Тем не менее, сегодня на встрече в Праге главы МИД должны принять общее решение. Как отметило Reuters, в кулуарах встречи все же ожидают, что "министры договорятся о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой". Это будет означать, что россиянам придется дольше ждать и платить больше за визы, добавили в агентстве.