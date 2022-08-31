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"Время для полумер прошло". Кулеба призвал страны ЕС ограничить выдачу виз россиянам

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Кулеба на встрече в Праге просит глав МИД стран ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Кулеба на встрече в Праге просит глав МИД стран ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД стран Европейского союза в Праге (Чехия), которая проходит 31 августа, призвал своих европейских коллег ограничить выдачу виз россиянам. Об этом сообщило Reuters.

Агентству Кулеба прокомментировал, что запрет на выдачу виз российским туристам и некоторым другим категориям "станет адекватным ответом на геноцидную агрессивную войну России в самом сердце Европы". По его словам, агрессию против Украины поддерживает подавляющее большинство граждан России. 

Перед встречей глава МИД Украины отметил, "время полумер прошло". По его мнению, дать результат может только "жесткая и последовательная политика". 

Среди лидеров ЕС мнения по поводу, нужно ли ограничивать выдачу виз россиянам, разделились. Эстония, Финляндия, Литва, Латвия и Польша написали совместное заявление, в котором просят Европейскую комиссию предложить меры по "решительному сокращению потока граждан России в Европейский союз и Шенгенскую зону", сообщило Financial Times

В то же время, в своем совместном меморандуме Франция и Германия заявили, что, хотя проверки безопасности необходимы, студентам, художникам и другим лицам все же должно быть разрешено путешествовать в ЕС. Как заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, "важно различать поджигателей войны и российских граждан".

Тем не менее, сегодня на встрече в Праге главы МИД должны принять общее решение. Как отметило Reuters, в кулуарах встречи все же ожидают, что "министры договорятся о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Москвой". Это будет означать, что  россиянам придется дольше ждать и платить больше за визы, добавили в агентстве. 

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того об ограничениях в въезде россиян уже выразили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Кипр и Греция.

Как отмечает ВВС, в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз. В 2021 году россияне запросили 536,2 тыс. виз, а в 2020-м – 654 тыс. 

Теги: Россия, Германия, Украина, МИД, Греция, Латвия, Чехия, Польша, Кипр, Франция, Эстония, Литва, санкции, МИД Украины, Финляндия, агрессия, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Владимир Зеленский, Европа, визы, безопасность, ЕС, Катрин Колонна
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