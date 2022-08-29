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"Нехорошое предложение". Боррель против запрета на выдачу виз россиянам

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Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД стран ЕС 30 августа в неформальном режиме обсудят приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с РФ
Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД стран ЕС 30 августа в неформальном режиме обсудят приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с РФ
Фото: EPA

Верховный представитель по внешней политике Европейского союза Жозеп Боррель назвал полный запрет на выдачу виз россиянам "нехорошим предложением". Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью австрийскому телеканалу ORF, которое транслировалось 28 августа.

По мнению Борреля, не стоит "прекращать контакты" с гражданским населением России. Он также считает, что среди лиц, принимающих решения в ЕС, по этому вопросу не найдется должного количества поддержки. 

В то же время Боррель заявил, что ЕС должен быть более избирательным по поводу выдачи виз, и пересмотреть механизм получения документов "некоторыми россиянами, в частности олигархами". 

30 августа главы Министерств иностранных дел стран ЕС собираются в Праге, где будут обсуждать вопрос приостановления действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, сообщал Financial Times. В интервью Боррель подтвердил, что такая встреча состоится в неформальном режиме. 

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют только для граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.

Намерения ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.

Теги: Россия, Германия, Украина, Греция, Латвия, Чехия, Кипр, Эстония, санкции, Финляндия, Европа, визы, ограничения, Жозеп Боррель, соглашение, ЕС, Олаф Шольц, россияне
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