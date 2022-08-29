"Нехорошое предложение". Боррель против запрета на выдачу виз россиянам

Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД стран ЕС 30 августа в неформальном режиме обсудят приостановление действия соглашения об упрощении визового режима с РФ Фото: EPA

По мнению Борреля, не стоит "прекращать контакты" с гражданским населением России. Он также считает, что среди лиц, принимающих решения в ЕС, по этому вопросу не найдется должного количества поддержки.

В то же время Боррель заявил, что ЕС должен быть более избирательным по поводу выдачи виз, и пересмотреть механизм получения документов "некоторыми россиянами, в частности олигархами".

30 августа главы Министерств иностранных дел стран ЕС собираются в Праге, где будут обсуждать вопрос приостановления действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, сообщал Financial Times. В интервью Боррель подтвердил, что такая встреча состоится в неформальном режиме.