"Нехорошое предложение". Боррель против запрета на выдачу виз россиянам

По мнению Борреля, не стоит "прекращать контакты" с гражданским населением России. Он также считает, что среди лиц, принимающих решения в ЕС, по этому вопросу не найдется должного количества поддержки.
В то же время Боррель заявил, что ЕС должен быть более избирательным по поводу выдачи виз, и пересмотреть механизм получения документов "некоторыми россиянами, в частности олигархами".
30 августа главы Министерств иностранных дел стран ЕС собираются в Праге, где будут обсуждать вопрос приостановления действия соглашения об упрощении визового режима с РФ, сообщал Financial Times. В интервью Боррель подтвердил, что такая встреча состоится в неформальном режиме.
Сейчас визовые ограничения действуют только для граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.