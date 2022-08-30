Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями – СМИ

Как отмечает ВВС, в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз Фото: depositphotos.com

Среди исключений – гуманитарные причины, посещение ближайших родственников, похорон и прочее.

Другие страны, по данным ВВС, выдают визы гражданам РФ, однако в большинстве случаев увеличились сроки подготовки документов. В частности, Финляндия с 1 сентября ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день, в связи с чем заявления на туристические визы будут приниматься только в понедельник и только в четырех городах.

Сегодня в Чехии пройдет неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, в ходе которой будет рассматриваться вопрос усиления санкций против России. Одним из результатов этих переговоров, по информации Financial Times, может стать отмена для россиян упрощенного порядка получения шенгенских виз, который действует с 2006 года.

Мнения о необходимости ужесточения визового режима для россиян в Евросоюзе расходятся. Против полного запрета на въезд граждан РФ в ЕС, в частности, выступают Германия и Франция. Среди стран, поддерживающих это шаг, Польша, страны Балтии и Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.

Как отмечает ВВС, в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз. В 2021 году россияне запросили 536,2 тыс. виз, а в 2020-м – 654 тыс. При этом процент отказов в визе гражданам РФ был достаточно низким – 3,2% (2,6% в 2020 году), в то время как средний процент отказов в мире составляет 13,4%.