Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями – СМИ

Среди исключений – гуманитарные причины, посещение ближайших родственников, похорон и прочее.
Другие страны, по данным ВВС, выдают визы гражданам РФ, однако в большинстве случаев увеличились сроки подготовки документов. В частности, Финляндия с 1 сентября ограничивает прием визовых заявлений до 500 в день, в связи с чем заявления на туристические визы будут приниматься только в понедельник и только в четырех городах.
Сегодня в Чехии пройдет неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, в ходе которой будет рассматриваться вопрос усиления санкций против России. Одним из результатов этих переговоров, по информации Financial Times, может стать отмена для россиян упрощенного порядка получения шенгенских виз, который действует с 2006 года.
Мнения о необходимости ужесточения визового режима для россиян в Евросоюзе расходятся. Против полного запрета на въезд граждан РФ в ЕС, в частности, выступают Германия и Франция. Среди стран, поддерживающих это шаг, Польша, страны Балтии и Чехия, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.
Как отмечает ВВС, в прошлом году Россия была на первом месте по количеству заявлений на получение шенгенских виз. В 2021 году россияне запросили 536,2 тыс. виз, а в 2020-м – 654 тыс. При этом процент отказов в визе гражданам РФ был достаточно низким – 3,2% (2,6% в 2020 году), в то время как средний процент отказов в мире составляет 13,4%.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.