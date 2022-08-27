Франция и Германия предложили ввести визовые ограничения не для всех россиян – СМИ

Об этом говорится в совместном документе Франции и ФРГ, с которым ознакомился Bloomberg.
Как отмечает агентство, в качестве компромисса на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге 30–31 августа будет предложен вариант, при котором для получения краткосрочных виз россиянам придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и оплачивать большие взносы.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, в Европейский союз въехал почти 1 млн россиян.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.