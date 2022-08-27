Франция и Германия предложили ввести визовые ограничения не для всех россиян – СМИ

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, в ЕС въехал почти 1 млн россиян Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в совместном документе Франции и ФРГ, с которым ознакомился Bloomberg.

Как отмечает агентство, в качестве компромисса на встрече министров иностранных дел ЕС в Праге 30–31 августа будет предложен вариант, при котором для получения краткосрочных виз россиянам придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и оплачивать большие взносы.