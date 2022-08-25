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Глава крупнейшей фракции Европарламента заявил, что ему трудно представить, что в ЕС одновременно есть беженцы из Украины и наслаждающиеся жизнью россияне

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Россияне должны ощутить на себе последствия введенных санкций против РФ, отметил Вебер
Россияне должны ощутить на себе последствия введенных санкций против РФ, отметил Вебер
Фото: EPA

Глава крупнейшей фракции в Европарламенте – Европейской народной партии – Манфред Вебер потребовал запретить въезд на территорию Евросоюза для российских туристов.

Об этом он сказал 25 августа в эфире телевизионного шоу Mittagsmagazin, Вебера цитирует Der Spiegel.

Немецкий политик отметил, что ему "трудно представить, что у нас [в ЕС] одновременно есть беженцы из Украины и россияне, которые наслаждаются здесь жизнью".

По словам Вебера, большинство российских путешественников – туристы, поэтому Европа должна говорить прямо: "Мы не хотим, чтобы те, кто частично несет ответственность за войну… сейчас ездили с нами в отпуск".

Россияне также должны ощутить на себе последствия введенных санкций против РФ из-за ее войны против Украины, добавил он.

В то же время, по мнению Вебера, запрет не должен касаться российских беженцев.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Німецькій хвилі", которое вышло 15 августа, выступил за введение визовых ограничений в Европейском союзе для россиян. Он заявил, что решение об отмене туристических виз для россиян должно быть принято на уровне ЕС.

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. 

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

До этого подобное решение приняла Чехия.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В случае, если Финляндия, страны Балтии и Польша перестанут пускать россиян по уже выданным визам, пассажиропоток из РФ в ЕС будет сведен к нулю, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: Россия, Украина, санкции, Европарламент, беженцы, запрет, туристы, Европа, визы, война России против Украины, ограничения, Евросоюз, Европейская народная партия, Манфред Вебер, ЕС, россияне
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