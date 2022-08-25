Глава крупнейшей фракции Европарламента заявил, что ему трудно представить, что в ЕС одновременно есть беженцы из Украины и наслаждающиеся жизнью россияне

Россияне должны ощутить на себе последствия введенных санкций против РФ, отметил Вебер Фото: EPA

Об этом он сказал 25 августа в эфире телевизионного шоу Mittagsmagazin, Вебера цитирует Der Spiegel.

Немецкий политик отметил, что ему "трудно представить, что у нас [в ЕС] одновременно есть беженцы из Украины и россияне, которые наслаждаются здесь жизнью".

По словам Вебера, большинство российских путешественников – туристы, поэтому Европа должна говорить прямо: "Мы не хотим, чтобы те, кто частично несет ответственность за войну… сейчас ездили с нами в отпуск".

Россияне также должны ощутить на себе последствия введенных санкций против РФ из-за ее войны против Украины, добавил он.

В то же время, по мнению Вебера, запрет не должен касаться российских беженцев.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Німецькій хвилі", которое вышло 15 августа, выступил за введение визовых ограничений в Европейском союзе для россиян. Он заявил, что решение об отмене туристических виз для россиян должно быть принято на уровне ЕС.