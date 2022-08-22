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США не поддерживают запрет на выдачу виз россиянам

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США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам
США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом 22 августа заявил представитель Государственного департамента США, сообщает CNN.

Как отметил представитель, Штаты не хотели бы "закрывать пути к убежищу и безопасности" для российских диссидентов. Он считает, что нужно провести черту между правительством России и ее народом.

Но в то же время, по словам представителя Госдепа, США сотрудничали с союзниками, чтобы ввести визовые ограничения для "кремлевских чиновников и их помощников". Так, такие ограничения были введены против 5 тыс. граждан РФ. Кроме того, Америка продолжает искать инструменты, "чтобы привлечь Кремль к ответсвенности" за вторжение в Украину. 

Контекст:

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.  

Намерения ограничить въезд россиян уже выразили ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция

Теги: Россия, США, Германия, Украина, Греция, Латвия, Чехия, Кипр, Эстония, санкции, Финляндия, запрет, Владимир Зеленский, Европа, визы, ограничения, Евросоюз, въезд в ЕС, Олаф Шольц, россияне
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