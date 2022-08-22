США не поддерживают запрет на выдачу виз россиянам

Как отметил представитель, Штаты не хотели бы "закрывать пути к убежищу и безопасности" для российских диссидентов. Он считает, что нужно провести черту между правительством России и ее народом.

Но в то же время, по словам представителя Госдепа, США сотрудничали с союзниками, чтобы ввести визовые ограничения для "кремлевских чиновников и их помощников". Так, такие ограничения были введены против 5 тыс. граждан РФ. Кроме того, Америка продолжает искать инструменты, "чтобы привлечь Кремль к ответсвенности" за вторжение в Украину.