США не поддерживают запрет на выдачу виз россиянам

Как отметил представитель, Штаты не хотели бы "закрывать пути к убежищу и безопасности" для российских диссидентов. Он считает, что нужно провести черту между правительством России и ее народом.
Но в то же время, по словам представителя Госдепа, США сотрудничали с союзниками, чтобы ввести визовые ограничения для "кремлевских чиновников и их помощников". Так, такие ограничения были введены против 5 тыс. граждан РФ. Кроме того, Америка продолжает искать инструменты, "чтобы привлечь Кремль к ответсвенности" за вторжение в Украину.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России". Против также Кипр и Греция.