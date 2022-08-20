Шойгу обвинил Евросоюз в нацизме за идею запретить въезд россиянам

По его словам, "сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза".
Он также утверждает, что страны Балтии, поддержавшие запрет на въезд россиян в ЕС, все чаще игнорируют "фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала".
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
Эстония с 18 августа запретила въезд россиянам с шенгенскими визами.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".
Против этой идеи также выступили Кипр и Греция.