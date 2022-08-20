Шойгу обвинил Евросоюз в нацизме за идею запретить въезд россиянам

Шойгу утверждает, что страны Балтии, поддержавшие запрет на въезд россиян в ЕС, все чаще игнорируют "фундаментальные принципы миропорядка" Фото: ЕРА

По его словам, "сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем русским гражданам въезд в страны Евросоюза".

Он также утверждает, что страны Балтии, поддержавшие запрет на въезд россиян в ЕС, все чаще игнорируют "фундаментальные принципы миропорядка, правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала".