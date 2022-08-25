"Пограничник может спросить, чей Крым". Литва планирует закрыть границу для россиян, поддерживающих агрессию в отношении Украины

Литовские пограничники будут интересоваться у россиян их отношением к войне в Украине Фото: ЕРА

"В первую очередь мы добиваемся европейского решения, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. [...] Если таковое не находится, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию", – сказал Ландсбергис.

Он считает, что поскольку Сейм Литвы признал Россию государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, ее граждане не должны пересекать границы ЕС.

По мнению Ландсбергиса, пограничники государств ЕС должны спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет, а также интересоваться его отношением к действиям РФ в Украине.

"Пограничник имеет право спросить: "Поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым?" Только из этого ответа, [из того], что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не соответствует интересам национальной безопасности", – заявил глава МИД Литвы.

Он также отметил, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств страны Балтии и Польша – основной путь для россиян и белорусов в Европу.