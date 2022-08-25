"Пограничник может спросить, чей Крым". Литва планирует закрыть границу для россиян, поддерживающих агрессию в отношении Украины

"В первую очередь мы добиваемся европейского решения, потому что оно самое устойчивое, самое верное с правовой точки зрения. [...] Если таковое не находится, мы не исключаем возможность поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и потенциально Финляндию", – сказал Ландсбергис.
Он считает, что поскольку Сейм Литвы признал Россию государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, ее граждане не должны пересекать границы ЕС.
По мнению Ландсбергиса, пограничники государств ЕС должны спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет, а также интересоваться его отношением к действиям РФ в Украине.
"Пограничник имеет право спросить: "Поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым?" Только из этого ответа, [из того], что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не соответствует интересам национальной безопасности", – заявил глава МИД Литвы.
Он также отметил, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств страны Балтии и Польша – основной путь для россиян и белорусов в Европу.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония. Правительство Эстонии 28 июля утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.
До этого подобное решение приняла Чехия.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила 8 августа, что поддерживает ограничение выдачи туристических виз россиянам на европейском уровне. 9 августа аналогичное заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В случае, если Финляндия, страны Балтии и Польша перестанут пускать россиян по уже выданным визам, пассажиропоток из РФ в ЕС будет сведен к нулю, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Габриэлюс Ландсбергис в интервью "Німецькій хвилі", которое вышло 15 августа, выступил за введение визовых ограничений в Европейском союзе для россиян. Он заявил, что решение об отмене туристических виз для россиян должно быть принято на уровне ЕС.