Португалия не поддерживает запрет на въезд в ЕС для всех россиян – МИД

В офисе МИД Португалии подчеркнули, что цель санкций против РФ должна состоять в том, чтобы "наказать российскую военную машину, а не российский народ".
В то же время страна примет участие в обсуждении этого вопроса на уровне Евросоюза, "способствуя выработке единой позиции государств – членов ЕС, как мы всегда делали", ответили в офисе.
Газета отметила, что в 2021 году 26 стран Шенгенского соглашения получили около 3 млн заявлений на получение визы и россияне составляли самую большую группу – 536 тыс. Только 3% заявок были отклонены.
Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки Евросоюза. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Намерения ограничить въезд россиян уже выразили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва. Финляндия планирует сократить выдачу шенгенских виз россиянам в 10 раз.
В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал. Он отметил, что решения ЕС не должны усложнять для россиян поиск свободы и возможность "покидать страну, спасаясь от диктатуры в России".
Правительства Кипра и Греции не поддерживают идею о запрете выдачи виз россиянам.