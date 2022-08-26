Почти 1 млн россиян выехали в Европу с России после начала войны в Украине

С 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан России, рассказал dpa представитель Frontex. Но за последнюю неделю число пересечений границы незначительно снизилось.

Агентство напомнило, что ряд стран ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам, в частности такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует присоединиться к ним в сентябре. Также ввести ограничения планирует Польша. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал.

Контекст:

Возможный запрет на выдачу виз гражданам РФ будет рассматриваться на ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 30–31 августа. Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявляла, что решения о выдаче виз гражданам России странами Европейского союза должны приниматься в индивидуальном порядке с учетом внутренней безопасности и международных отношений.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.