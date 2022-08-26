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Почти 1 млн россиян выехали в Европу с России после начала войны в Украине

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В период с 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998&thinsp;085 граждан РФ
В период с 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан РФ
Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, в Европейский союз въехали почти 1 млн россиян. Об этом 25 августа сообщило немецкое агентство dpa со ссылкой на данные Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

С 24 февраля по 22 августа границы ЕС пересекли 998 085 граждан России, рассказал dpa представитель Frontex. Но за последнюю неделю число пересечений границы незначительно снизилось.

Агентство напомнило, что ряд стран ЕС прекратили или ограничили выдачу виз россиянам, в частности такие меры уже приняли Эстония, Латвия, Литва и ЧехияФинляндия планирует присоединиться к ним в сентябре. Также ввести ограничения планирует ПольшаВ то же время канцлер Германии Олаф Шольц такую инициативу не поддержал

Контекст:

Возможный запрет на выдачу виз гражданам РФ  будет рассматриваться на ближайшей встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 30–31 августа. Официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявляла, что решения о выдаче виз гражданам России странами Европейского союза должны приниматься в индивидуальном порядке с учетом внутренней безопасности и международных отношений.

Сейчас визовые ограничения действуют для граждан РФ, которые включены в санкционные списки. В Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.  

Теги: Россия, Украина, Латвия, Чехия, Польша, Эстония, Литва, Еврокомиссия, Финляндия, запрет, Владимир Зеленский, Европа, война России против Украины, Frontex, въезд в ЕС
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