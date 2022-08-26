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Чехия предложит ЕС компромисс по вопросу запрета выдачи виз россиянам

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Чехия предлагает не вводить жесткие ограничения на выдачу виз в европейские страны для россиян
Чехия предлагает не вводить жесткие ограничения на выдачу виз в европейские страны для россиян
Фото: ЕРА

Чехия предлагает государствам – членам Евросоюза ужесточить процедуру выдачи виз россиянам в качестве компромиссного решения, поскольку некоторые страны ЕС не хотят полностью запрещать выдачу этих документов. Об этом этом в интервью Bloomberg, опубликованном 25 августа, рассказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По словам министра, Чехия, председательствующая сейчас в ЕС, предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече глав МИД стран ЕС в Праге 30–31 августа.

Он отметил, что это не предполагает полного запрета на выдачу туристических шенгенских виз для россиян, но такой шаг увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит стоимость виз с €35 до €80.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, в Европейский союз въехал почти 1 млн россиян. 

25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония.

Теги: Россия, Чехия, визовый режим, Шенгенская зона, МИД Чехии, война России против Украины, россияне
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