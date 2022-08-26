Чехия предложит ЕС компромисс по вопросу запрета выдачи виз россиянам

По словам министра, Чехия, председательствующая сейчас в ЕС, предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече глав МИД стран ЕС в Праге 30–31 августа.
Он отметил, что это не предполагает полного запрета на выдачу туристических шенгенских виз для россиян, но такой шаг увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит стоимость виз с €35 до €80.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, в Европейский союз въехал почти 1 млн россиян.
25 июля глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония готовит предложения к Евросоюзу о приостановке выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Он отметил, что страна хочет предложить ЕС не выдавать визы россиянам на обычных условиях, как это уже делает Эстония.