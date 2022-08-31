"Сдайтесь и получите возможность начать новую жизнь". Кулеба предлагает программу для солдат РФ

Меседж программы – "Спасайся и беги", заявил глава МИД. Он отметил, что тем военным РФ, которые сдадутся украинским силам, нужно дать возможность "начать новую жизнь".

Кулеба считает, что, даже если только один военный сдаст оружие и решит уйти с войны, это будет означать "приближение мира и спасение украинских жизней".

Во время вечернего обращения, опубликованного в Facebook Офиса президента 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский также призвал российских военных бежать.

"Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию, что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", – заявил глава государства.