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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ожесточенные бои продолжаются". Оккупанты откатились на авдеевском и бахмутском направлениях – Генштаб ВСУ

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ВСУ продолжают вести упорные бои на Донбассе
ВСУ продолжают вести упорные бои на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На донецком направлении российские войска не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой области, ожесточенные бои продолжаются в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Первомайского и Марьинки. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в Facebook 31 августа.

На волынском, полесском и северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области.

На харьковском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Клиново, Сосновка, Дементиевка, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Большие Проходы, Циркуны, Петровка, Старый Салтов, Победа, Шестаково.

На славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Долины, Краснополья, Богородичного и Вернополья. Авиация противника нанесла удар неподалеку от Вернополья.

На краматорском направлении противник обстрелял из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Веселое, Берестовое, Богородичное, Татьяновка, Закотное, Малая Пискуновка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка. Ударам авиации врага подверглись территории неподалеку Спирного и Ивано-Дарьевки.

На бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из артиллерии разных типов возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцева, Майорска и Кодемы. Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Бахмута, Веселой Долины и Зайцева, успеха не имел, отошел. Пытается установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На авдеевском направлении противник совершил обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Наступательными действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Красногоровки и Марьинки, традиционно понес потери и отступил.

На новопавловском направлении зафиксировано враждебное огневое влияние возле Новомихайловки, Парасковеевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

На запорожском направлении, используя танки, реактивную и ствольную артиллерию, враг совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Противник осуществляет перегруппировку частей и подразделений 3-го армейского корпуса на временно занятой территории Запорожской области с целью восстановления наступления на указанном направлении.

На южнобугском направлении противник продолжил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Любомировка, Новониколаевка, Лупарево, Красный Яр Новогригоровка, Степное, Первомайское, Киселевка, Партизанское, Квитневое, Красная Долина, Кобзарков, Терновка, Трудолюбовка, Добрянка, Потемкино, Княжевка и Тополино. Удары авиации получили район Андреевки и урочище Плотницкое.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0epVVH4pY4goyzUQzj3HeP7SHKqaG4hN7yV1m6GXzwBk1SGZygqWqtAG6NsxYA5MGl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны. Упорные бои продолжаются на Донбассе, на южном направлении украинские Вооруженные силы проводят наступательные действия.

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