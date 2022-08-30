Россияне пытались наступать в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, но получили отпор и отступили – Генштаб ВСУ

"На слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны", – говорится в сводке.

На харьковском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

"Противник вел наступательное сражение с целью улучшения тактического положения в районе села Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел", – отметили в Генштабе.

На славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пытались вести воздушную разведку – беспилотник уничтожен украинскими защитниками.

Также подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении села Шнурки Донецкой области, успеха не имели, отошли.

На краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцево и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах Соледара и Кодемы, а также ракетный удар возле Константиновки.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцево, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

На авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое.

Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел.

На новопавловском направлении также зафиксированы обстрелы возле Угледара и других населенных пунктов.

На запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Чаривное, Полтавка, Малые Щербаки, Зализничное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиаудары неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного.

На южнобугском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степовая Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Зеленодольск, Трудолюбовка, Ольгино и Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

"Вел наступательные бои в направлении Потемкино, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)