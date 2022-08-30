ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пытались наступать в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, но получили отпор и отступили – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные дали отпор оккупантам
Украинские военные дали отпор оккупантам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над Донецкой областью и удержании захваченных районов Харьковской и южных областей. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 30 августа.

"На слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей и недопущения наступления подразделений сил обороны", – говорится в сводке. 

На харьковском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Дементиевка, Русская Лозовая, Петровка, Старый Салтов, Питомник, Сосновка и Большие Проходы. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

"Противник вел наступательное сражение с целью улучшения тактического положения в районе села Уды, после огневого поражения нашими воинами отошел", – отметили в Генштабе.

На славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, пытались вести воздушную разведку – беспилотник уничтожен украинскими защитниками.

Также подразделения противника предприняли попытку ведения штурмовых действий в направлении села Шнурки Донецкой области, успеха не имели, отошли.

На краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцево и Белогоровки. Враг нанес авиационные удары в районах Соледара и Кодемы, а также ракетный удар возле Константиновки.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцево, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.

На авдеевском направлении продолжаются артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое.

Противник вел наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки, успеха не имел, отошел.

На новопавловском направлении также зафиксированы обстрелы возле Угледара и других населенных пунктов. 

На запорожском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Чаривное, Полтавка, Малые Щербаки, Зализничное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанес авиаудары неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного.

На южнобугском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Александровка, Степовая Долина, Лиманы, Благодатное, Мирное, Котлярово, Шевченково, Новониколаевка, Первомайское, Партизанское, Широкое, Красная Долина, Красный Яр, Мураховка, Лозовое, Зеленодольск, Трудолюбовка, Ольгино и Добрянка. Нанес авиационный удар возле Андреевки.

"Вел наступательные бои в направлении Потемкино, успеха не имел, отошел", – отметили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02uk693ifsD9X98KF8tceAiPssYaDwtaD1PSgEaTNPe3bPc2tdwdQhHjZgHReQSThzl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Теги: Первомайское, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковская область, Северск, Марьинка, Соледар, Авдеевка, Опытное, Кодема, Водяное, обстрелы, Шумы, авиаудар, наступление, война России против Украины, Угледар, Старый Салтов, Белогоровка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
Гвен Стефани снялась для обложки журнала в наряде от украинского бренда. Фото
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
"Если бы переломный момент был другим". Хименес-Браво рассказал, кем бы стал, если бы не выбрал кулинарию
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
В Польше стартовал новый сезон "Танцев со звездами" с участием Джамалы. Видео первого танца певицы
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
"Был добрым и дружелюбным". Ривз внезапно появился на свадьбе у британских молодоженов. Фото
Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами
Никитюк посетила Ахтырку и встретилась с местными жителями, которые пережили обстрелы российскими оккупантами
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там". Видео
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там". Видео
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (117097)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (75823)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (58098)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (44551)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (44062)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (33888)
7
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (22481)
8
"Мне все нравится. Он очень умный, образованный". Бывшая жена Узелкова рассказала о своем новом избраннике (21363)
 
 
 
 