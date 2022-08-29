Генштаб ВСУ: Оккупанты безуспешно атаковали на шести направлениях, попытка наступления в направлении Ивано-Дарьевки завершилась провалом – потерями и бегством

Оккупанты получили отпор ВСУ на шести направлениях и отошли, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 29 августа в Facebook Генштаба ВСУ.

Отмечается, что оккупанты из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов на харьковском направлении.

"На славянском направлении зафиксировано артиллерийское огневое влияние недалеко от Долгенького, Норцовки, Червоного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении российские войска продолжили обстрелы из артсистем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки.

"Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством", – подчеркнули в Генштабе.

Оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру на бахмутском направлении, в частности использовали авиацию.

"Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема", – указали украинские военные.

На авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.

Из танков, ствольной артиллерии и РСЗО российские военные обстреляли позиции ВСУ на новопавловском направлении, задействовали авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки.

"Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки", – отметили в Генштабе.

На запорожском направлении ударами авиации оккупанты пытались нанести урон подразделениям ВСУ возле Малых Щербаков, а на южнобужском направлении обстреляли с авиации районы Андреевки и Калиновки.

"Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался. Враг продолжает интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами", – резюмировали в Генштабе.

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