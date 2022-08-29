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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты безуспешно атаковали на шести направлениях, попытка наступления в направлении Ивано-Дарьевки завершилась провалом – потерями и бегством

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Оккупанты получили отпор ВСУ на шести направлениях и отошли, отметили в Генштабе
Оккупанты получили отпор ВСУ на шести направлениях и отошли, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска безуспешно атаковали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шести направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 29 августа в Facebook Генштаба ВСУ.

Отмечается, что оккупанты из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов на харьковском направлении.

"На славянском направлении зафиксировано артиллерийское огневое влияние недалеко от Долгенького, Норцовки, Червоного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении российские войска продолжили обстрелы из артсистем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки.

"Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством", – подчеркнули в Генштабе.

Оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру на бахмутском направлении, в частности использовали авиацию.

"Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема", – указали украинские военные.

На авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.

Из танков, ствольной артиллерии и РСЗО российские военные обстреляли позиции ВСУ на новопавловском направлении, задействовали авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки.

"Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки", – отметили в Генштабе.

На запорожском направлении ударами авиации оккупанты пытались нанести урон подразделениям ВСУ возле Малых Щербаков, а на южнобужском направлении обстреляли с авиации районы Андреевки и Калиновки.

"Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался. Враг продолжает интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами", – резюмировали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02k9SmTV9VUTx94qaKtLMR4qRWkHEnqRj4mV3fCJ7VPdoo3pFSPTrjCTJBcGgW9WcRl

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 17 августа.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал председатель ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, Вооруженные силы Украины, Краматорск, Харьковская область, Запорожская область, Марьинка, Соледар, РСЗО, Андреевка, Калиново, артиллерия, Кодема, Григоровка, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Бахмут, инфраструктура, Калиновка, Долина, российские военные, российские оккупанты
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