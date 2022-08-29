Генштаб ВСУ: Оккупанты безуспешно атаковали на шести направлениях, попытка наступления в направлении Ивано-Дарьевки завершилась провалом – потерями и бегством

Об этом говорится в вечерней сводке, опубликованной 29 августа в Facebook Генштаба ВСУ.
Отмечается, что оккупанты из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов на харьковском направлении.
"На славянском направлении зафиксировано артиллерийское огневое влияние недалеко от Долгенького, Норцовки, Червоного, Сулиговки, Родного, Адамовки и Славянска. Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли", – говорится в сообщении.
На краматорском направлении российские войска продолжили обстрелы из артсистем по районам Григоровки, Ивано-Дарьевки и Татьяновки.
"Противник задействовал авиацию для ударов неподалеку от Григоровки и Татьяновки. Попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством", – подчеркнули в Генштабе.
Оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру на бахмутском направлении, в частности использовали авиацию.
"Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема", – указали украинские военные.
На авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.
Из танков, ствольной артиллерии и РСЗО российские военные обстреляли позиции ВСУ на новопавловском направлении, задействовали авиацию для нанесения удара неподалеку от Владимировки.
"Также оккупанты неудачно попытались наступать в направлении Павловки", – отметили в Генштабе.
На запорожском направлении ударами авиации оккупанты пытались нанести урон подразделениям ВСУ возле Малых Щербаков, а на южнобужском направлении обстреляли с авиации районы Андреевки и Калиновки.
"Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался. Враг продолжает интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами", – резюмировали в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
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Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.