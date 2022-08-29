ВСУ начали наступление по многим направлениям на юге Украины – Гуменюк

Украина начала активное наступление в Херсонской области, сообщили в ВСУ Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook (архив)

"Контрнаступление продолжается уже давно – это истощение врага и непредоставление ему возможности продвигаться. А сегодня мы начали именно наступательные действия по разным направлениям, в том числе в Херсонской области", – пояснила она.

Перед этим Гуменюк подтвердила информацию оперативной группировки войск "Каховка" о том, что в Херсонской области ВСУ заставили так называемый "109-й полк ДНР" покинуть свои позиции.

Военные группировки "Каховка" сегодня заявили также, что российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма, так как "большие и ужасные HIMARS" уничтожили практически все большие мосты, остались только пешеходные переходы.

"Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", – говорится в сообщении.

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