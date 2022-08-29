ВСУ начали наступление по многим направлениям на юге Украины – Гуменюк

"Контрнаступление продолжается уже давно – это истощение врага и непредоставление ему возможности продвигаться. А сегодня мы начали именно наступательные действия по разным направлениям, в том числе в Херсонской области", – пояснила она.
Перед этим Гуменюк подтвердила информацию оперативной группировки войск "Каховка" о том, что в Херсонской области ВСУ заставили так называемый "109-й полк ДНР" покинуть свои позиции.
Военные группировки "Каховка" сегодня заявили также, что российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма, так как "большие и ужасные HIMARS" уничтожили практически все большие мосты, остались только пешеходные переходы.
"Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.