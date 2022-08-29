"Прорвали первую линию обороны". В Херсонской области ВСУ заставили российских десантников и боевиков "ДНР" покинуть позиции

Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что "укропы х...ярят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны".

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила информацию, что украинские военные заставили незаконное вооруженное формирование "109-й полк ДНР" отойти со своих позиций, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Об отходе одного из российско-оккупационных полков с позиций в Херсонской области и продвижении украинской армии написали также со ссылкой на источники в ВСУ "Украинская правда" и hromadske. В то же время один из источников отметил, что на некоторых участках был прорыв первой линии обороны оккупантов, но "о чем-то конкретном говорить еще рано, большой фронт".

Война России против Украины. Главное (обновляется)