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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прорвали первую линию обороны". В Херсонской области ВСУ заставили российских десантников и боевиков "ДНР" покинуть позиции

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Украинские военные заставили оккупантов и боевиков покинуть позиции на юге Украины
Украинские военные заставили оккупантов и боевиков покинуть позиции на юге Украины
Фото: Оперативне угруповання військ "Каховка" / Grouping of troops "Kakhovka" / Facebook (архив)

В Херсонской области "109-й полк ДНР" покинул свои позиции, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Об этом 28 августа заявила пресс-служба оперативной группировки войск ВСУ "Каховка" в Faсebook.

Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что "укропы х...ярят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны".

https://www.facebook.com/ouvKakhovka/videos/1018539645523163/

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила информацию, что украинские военные заставили незаконное вооруженное формирование "109-й полк ДНР" отойти со своих позиций, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Об отходе одного из российско-оккупационных полков с позиций в Херсонской области и продвижении украинской армии написали также со ссылкой на источники в ВСУ "Украинская правда" и hromadske. В то же время один из источников отметил, что на некоторых участках был прорыв первой линии обороны оккупантов, но "о чем-то конкретном говорить еще рано, большой фронт".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.

В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.

В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.

Теги: Херсонская область, Андрей Цаплиенко, ДНР, ВСУ, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, контрнаступление
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