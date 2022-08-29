"Прорвали первую линию обороны". В Херсонской области ВСУ заставили российских десантников и боевиков "ДНР" покинуть позиции

Военные опубликовали видео, на котором один из оккупантов говорит, что "укропы х...ярят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны".
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк подтвердила информацию, что украинские военные заставили незаконное вооруженное формирование "109-й полк ДНР" отойти со своих позиций, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Об отходе одного из российско-оккупационных полков с позиций в Херсонской области и продвижении украинской армии написали также со ссылкой на источники в ВСУ "Украинская правда" и hromadske. В то же время один из источников отметил, что на некоторых участках был прорыв первой линии обороны оккупантов, но "о чем-то конкретном говорить еще рано, большой фронт".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на этом направлении.
В июне и июле Вооруженные силы Украины уничтожили ряд российских складов боеприпасов в Херсонской области. В августе ВСУ вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для пополнения снабжения. Даже если россиянам удастся их восстановить, они останутся уязвимым местом, считают в британской разведке.
В Херсонской ОВА сообщили 2 августа, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 53 населенных пункта в регионе.