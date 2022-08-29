"Схеми": Оккупанты строят понтонную переправу возле Антоновского моста

На снимках видно, что понтонная переправа простирается почти до середины Антоновского моста. Длина уже возведенной конструкции составляет 620 м. Первые признаки начала строительства были зафиксированы спутником еще 19 августа.
Как отметили расследователи, ранее о намерениях России построить понтонный мост сообщала британская разведка. Там уточнили, что Антоновский мост был ключевым соединением между Россией и оккупированным Херсоном. По данным разведки, в течение нескольких недель российские войска и местные жители "полагались на паромную переправу через водный путь", но если Россия достроит импровизированный мост, это "наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной переправой". Но, как отметили в разведке, понтонный мост будет также "уязвим для наступательных действий украинских войск".
Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.
23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС.
25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту.