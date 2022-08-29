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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Схеми": Оккупанты строят понтонную переправу возле Антоновского моста

Вооруженные силы Украины вывели из строя Антоновский мост в Херсоне
Вооруженные силы Украины вывели из строя Антоновский мост в Херсоне
Фото: depositphotos.com (архив)

Российские оккупанты возле поврежденного украинскими ударами Антоновского моста в Херсоне строят понтонную переправу. Об этом свидетельствуют снимки спутника Planet Labs за 27 августа, которые оказались в распоряжении редакции "Схеми" (проект "Радіо Свобода").

На снимках видно, что понтонная переправа простирается почти до середины Антоновского моста. Длина уже возведенной конструкции составляет 620 м. Первые признаки начала строительства были зафиксированы спутником еще 19 августа.

Фото: "Схеми" (проект "Радіо Свобода")
Фото: "Схеми" (проект "Радіо Свобода")

Как отметили расследователи, ранее о намерениях России построить понтонный мост сообщала британская разведка. Там уточнили, что Антоновский мост был ключевым соединением между Россией и оккупированным Херсоном. По данным разведки, в течение нескольких недель российские войска и местные жители "полагались на паромную переправу через водный путь", но если Россия достроит импровизированный мост, это "наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной переправой". Но, как отметили в разведке, понтонный мост будет также "уязвим для наступательных действий украинских войск".

Контекст:

Вооруженные силы Украины вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения. Основным из них является Антоновский, который соединяет Херсон на правом берегу Днепра с населенными пунктами на левом – такими, как Олешки и Голая Пристань.

23 августа в ОК "Юг" сообщили о существенном поражении Антоновского моста и "весомой степени повреждения" моста в районе Каховской ГЭС.

25 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, паром, строительство, переправа, мост, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Схемы, российские оккупанты
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