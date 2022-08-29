"Схеми": Оккупанты строят понтонную переправу возле Антоновского моста

На снимках видно, что понтонная переправа простирается почти до середины Антоновского моста. Длина уже возведенной конструкции составляет 620 м. Первые признаки начала строительства были зафиксированы спутником еще 19 августа.

Фото: "Схеми" (проект "Радіо Свобода")

Как отметили расследователи, ранее о намерениях России построить понтонный мост сообщала британская разведка. Там уточнили, что Антоновский мост был ключевым соединением между Россией и оккупированным Херсоном. По данным разведки, в течение нескольких недель российские войска и местные жители "полагались на паромную переправу через водный путь", но если Россия достроит импровизированный мост, это "наверняка увеличит пропускную способность пункта пропуска по сравнению с паромной переправой". Но, как отметили в разведке, понтонный мост будет также "уязвим для наступательных действий украинских войск".